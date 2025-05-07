陳卓賢Ian母親節送首飾母子共用超sweet 爭取留港拍「鷹小組」團綜

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日現身㘣方出席珠寶品牌新品發布會，周日將是母親節，向來孝順的Ian指著掛在胸口的耳環，表示已選定送給陳媽媽作母親節禮物，笑言可借用，當作胸針戴，一於母子共用，非常sweet！Ian又大爆母親會立即配戴，並喜歡向其姊姊炫耀他送的首飾。Ian自言兒時也有DIY母親節禮物，更試過親手整蛋糕送給母親，問到陳媽媽的評價如何時，他笑言：「佢實話好食，俾足面子。」
談到有傳今年見面祭安排他與AK一起，Ian表示不知詳情：「我哋最緊要見到fans，粉絲又見到我哋就最開心。」若然可給他自由選擇，Ian表示：「大家喺舒服好close嘅地方，然後開放俾大家問問題，然後大家傾偈，以前都係我哋表演或玩遊戲，fans坐喺度睇，想大家互動，認識多啲。」問到夥拍AK，會否太嘈太疲倦，他笑言：「戴耳塞，變咗我俾佢玩。」
提到小組團綜，Ian表示仍未收到消息，但公開爭取留港拍攝，香港有很多靚地方可取景，有好多地方都冇去過，希望可趁機去拍攝，攀山涉水也可以，並謂：「但本人不熟水性，掂下水都得。」Ian又指今年因不停出埠工作，較少時間陪愛犬雞髀。提到澳洲場演唱會，Ian表示每站都有少許不同，目前準備得如火如荼，由於生日不在港，所以後援會將舉辦生日展，Ian認為是慶祝形式一種，最重要是與粉絲心連心，問到會否留在澳洲探望樹熊，他笑說：「拍綜藝嗰時有探過，啲遠房親戚唔使成日探。」