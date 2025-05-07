陳卓賢Ian母親節送首飾母子共用超sweet 爭取留港拍「鷹小組」團綜

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日現身㘣方出席珠寶品牌新品發布會，周日將是母親節，向來孝順的Ian指著掛在胸口的耳環，表示已選定送給陳媽媽作母親節禮物，笑言可借用，當作胸針戴，一於母子共用，非常sweet！Ian又大爆母親會立即配戴，並喜歡向其姊姊炫耀他送的首飾。Ian自言兒時也有DIY母親節禮物，更試過親手整蛋糕送給母親，問到陳媽媽的評價如何時，他笑言：「佢實話好食，俾足面子。」

談到有傳今年見面祭安排他與AK一起，Ian表示不知詳情：「我哋最緊要見到fans，粉絲又見到我哋就最開心。」若然可給他自由選擇，Ian表示：「大家喺舒服好close嘅地方，然後開放俾大家問問題，然後大家傾偈，以前都係我哋表演或玩遊戲，fans坐喺度睇，想大家互動，認識多啲。」問到夥拍AK，會否太嘈太疲倦，他笑言：「戴耳塞，變咗我俾佢玩。」