陳卓賢Ian生日展覽｜紙飛機主題五大打卡位 Hellosss寄語：無畏懼向前衝

陳卓賢(Ian)於6月9日將迎來32歲生日，歌迷會舉辧「Gliding Towards the Light 飛行•不懈」生日展覽。(娛樂組攝)

陳卓賢(Ian)下月9日將迎來32歲生日，雖然今年Ian將於澳洲過生日，國際歌迷會繼續為偶像在香港舉辦為期一個月的生日展覽，以「Gliding Towards the Light 飛行•不懈」命名，選用紙飛機及飛行棋作主題，設5大主題打卡位。昨日(27日)傍晚近百位「Hellosss」(Ian粉絲暱稱)齊集展覽地點啟德商場，舉起應援手幅影合照及為Ian唱生日歌，預祝Ian生日快樂，以及巡迴演唱會澳洲站Good show。

Hellosss獲鼓勵 勇於表達 其中一位率先參觀的Hellosss「車車」接受本報訪問，她認為今年以紙飛機作主題，很適合Ian的人設，「Ian無論面對逆風，都會無畏無懼都跨過障礙同難關。」她自《全民造星》已開始入坑，從Ian首個生日會至今一直都有參與，過往也曾協助籌備生日會。至於最深刻一次，她憶述，「記得九展那年，所有海外fans club連線，我哋以為係Zoom 見面，點知佢真人突然出現，我哋好驚喜。」她自言受Ian影響，從以往寡言內歛變得敢於表達，「Ian以前唔出聲唔表達，呢幾年有勇氣去表達，無論係簡單幾句話或歌曲，都鼓勵咗我勇於表達。」她從香港、英國到澳洲都會看Ian的演唱會，亦曾多次親筆寫信給Ian，今年亦不忘送上生日祝福：「希望佢要Keep住呢份凡事有最壞打算的心態，面對困難時，就可無畏懼向前行！」

生日展覽以「飛行．不懈」命名，採用紙飛機及飛行棋作場景布置，其中紙飛機象徵Ian對音樂與演出的堅持與追求，即使過程中面對逆風而來的各種挑戰，依然努力不懈地向目標進發。場地將化身巨型飛行棋樂園，園內設有五大打卡位，紀錄Ian於過去一年在音樂、演出、電影等多個範疇的里程碑。 第 1 站：「熊仔幻想曲」 Ian於去年推出了五首個人創作的歌曲，並擔任MV創意總監，透過MV把歌曲串連成五個章節的故事。年末，五首歌曲更結合成Ian首張個人專輯《Interlude》。「熊仔幻想曲」展區採用MV中的熊仔主角作造型設計，參觀者不但可重溫五個MV，更可近距離觀賞歌曲《鑿》MV中的道具屋及小熊。

第 2 站：「 Fly over the Tides 」 展區重現Ian所參演電影《久別重逢》的場景，讓大家重遇蘇昇華。Ian在戲中飾演少年蘇昇華一角，而電影插曲《Tides》不但由他主唱，Ian更參與作曲、作詞及編曲，戲裏戲外同樣充分發揮其唱作人的天賦。2025年，Ian憑該電影於「第43屆香港電影金像獎」獲提名「最佳新演員」，同時憑與鄭伊健合唱電影同名主題曲候選「最佳原創電影歌曲」。 第 3 站：「 Embrace Every Tears 」 為紀念Ian於2024年首次以個人名義舉行演唱會「IAN CHAN ”TEARS“ IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024」，此區採用眼淚作主題，並呼應演唱會舞台的波波池設計，讓參觀者沉浸於其中，盡情打卡。

第 4 站：「 NPC - Game Start 」 Ian於本年1月推出本年首支個人單曲《NPC的一場意外》，寓意每人都可以做自己人生的主角。展區以遊戲元素作主題，參觀者可戴上不同道具，模仿跳進遊戲世界中打卡。 第 5 站：「青蘋果星球」 尾站以經常在Ian MV中出現的青蘋果作結。巨型青蘋果上寫有Ian最新單曲《悲觀主義》MV中給一眾歌迷Hellosss的密碼：[email protected]，別具意義。 樂園內更有歌迷會首次設立的自助手提電話、充電器及AIRPODS保護殼製作專區，提供跟Ian相關的不同的元素，讓入場人士可製作出獨一無二的產品。場內亦設有巨型扭蛋遊戲，精美限量禮品包括小卓賢亞加力DIY盒仔、生日主題襪仔、小環保袋等，供fans選購。

「手提電話、充電器及AIRPODS保護殼自助製作專區」詳情： 日期：2025年5月28日至6月27日 時間：上午10時至晚上10時 「生日限定扭蛋」詳情： 日期：2025年5月31日、6月1日、14至15日及21至22日 時間(只開放予已預約人士)：中午12時至晚上6時30分 時間(開放予即日預約人士)：早上11時至11時30分及晚上6時30分至7時30分 日期：2025年6月2日、13日及20日 時間(開放予即日預約人士)：晚上7時至9時30分 預約網站 詳情請參閱