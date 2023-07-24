陳卓賢Ian睇完書靈感到創作《擁抱後的歌》盼今年推出最多6首作品

由陳卓賢（Ian）作曲的《擁抱後的歌》找來周耀輝填詞，新歌MV原定於晚上9時播出，但最後延至晚上9點半才正式公開。提到今次創作，Ian表示今次歌曲靈感源自一次閱讀後感，他說：「寫呢首歌嘅時候，我睇緊一本書，係講寫一封信俾童年嘅自己，當時我諗，如果見到童年嘅自己會講啲咩呢？諗咗一輪，發現原來係冇咩可以同佢講，亦都唔會特別同佢講啲乜嘢，最多只係送上一個擁抱，所以就有《擁抱後的歌》嘅誕生。」

一段關係見證的曲

《擁抱後的歌》談的是人生到了某個階段、某個年紀，再遇童年自己時的忠告，但同時亦是童年的自己審視現在的我時的叮嚀。他以自己為例去解說：「以前做運動員，日日流緊汗，又或者每日工作都有血有汗，獻上嘅擁抱，代表我知道你嘅有血有汗，但唔緊要，係合理㗎！因為呢啲代表成長印記。」

歌詞中的首句「原來天天有汗 原來天天大個」就已一語道破當中的辛酸與理解。這首歌亦是送給Inner Me（內在的我）的一首歌，Ian說：「日常生活中我哋未必察覺到佢，可能因為好少時間同自己傾偈，但自己同自己對話嘅時候，就會發現喺心裡面其實住咗另一個自己。」歌曲看似是Ian很Personal的一首歌，但從另一角度去看，歌曲亦談及人與人之間的關係，Ian分享道：「不論同朋友又好，親人又好，相信呢個世界每一種關係，就算幾親密都好，都有散席嘅一日，所以呢首歌，都可以作為一段關係告終同離別嘅見證。」