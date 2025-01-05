陳卓賢Ian首回應叱咤風波 與Jay Fung友情依舊

MIRROR的陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)及邱士縉(Stanley)昨日(4日)到海洋公園出席音樂會，四人除了合唱《IGNITED》，他們亦各有獨唱部份。另外，Jer就跟JACE合唱《間歇性失眠》，Jeremy與Gin Lee合唱《可惜我們沒有》。

為兩次演唱失準感難過

今次亦是Ian繼跨年倒數、《叱咤》之後，再次公開唱live，今次他唱《玩偶奇遇記》炒車情況減少。問到他有沒有好緊張，他表示有壓力，「壓力係來自唔開心，早幾日嘅表現唔好，但係責無旁貸，要勤加練習。」他續指過去幾日也有去練唱歌，不想太依賴ear mon。他表示有重看兩次唱live的影片作檢討，「表現係唔好嘅，但自己係無諗過會上台拎獎同唱歌，知道自己拎獎個下都一片空白，手又震、心跳又快，但呢啲都唔係藉口，要努力練習。」

自己 責無旁貸

他稱當晚還獎給張敬軒之後，對方也有就他的表現作出分析，「結論係唔可以太過依賴自己聽嘅嘢，要檢討同加強唔可以依賴。好唔開心係因為知道自己個能力可以更加好，喺演唱會連續唱7場個表現都比個兩次好，我覺得唔可以咁，一定要改善。」他再次表示責無旁貸，坦言環境的確是一個因素影響，但見到前輩可以不受任何影響，自己要在不同方面加強練習。