陳卓賢Ian首回應叱咤風波 與Jay Fung友情依舊

MIRROR的陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)及邱士縉(Stanley)昨日(4日)到海洋公園出席音樂會，四人除了合唱《IGNITED》，他們亦各有獨唱部份。另外，Jer就跟JACE合唱《間歇性失眠》，Jeremy與Gin Lee合唱《可惜我們沒有》。
為兩次演唱失準感難過
今次亦是Ian繼跨年倒數、《叱咤》之後，再次公開唱live，今次他唱《玩偶奇遇記》炒車情況減少。問到他有沒有好緊張，他表示有壓力，「壓力係來自唔開心，早幾日嘅表現唔好，但係責無旁貸，要勤加練習。」他續指過去幾日也有去練唱歌，不想太依賴ear mon。他表示有重看兩次唱live的影片作檢討，「表現係唔好嘅，但自己係無諗過會上台拎獎同唱歌，知道自己拎獎個下都一片空白，手又震、心跳又快，但呢啲都唔係藉口，要努力練習。」
自己責無旁貸
他稱當晚還獎給張敬軒之後，對方也有就他的表現作出分析，「結論係唔可以太過依賴自己聽嘅嘢，要檢討同加強唔可以依賴。好唔開心係因為知道自己個能力可以更加好，喺演唱會連續唱7場個表現都比個兩次好，我覺得唔可以咁，一定要改善。」他再次表示責無旁貸，坦言環境的確是一個因素影響，但見到前輩可以不受任何影響，自己要在不同方面加強練習。
跟Jay Fung感情依舊
談到《叱咤》今次獎項爭議，他的密友張敬軒更在社交平台為他護航，Ian稱張敬軒有跟他表示不只是為他解話，「只不過佢覺得有啲嘢要講就講。」他稱知道粉絲很著緊他，自己會盡力做到最好作為報答。對於網民戥馮允謙失獎不值，變相抹殺了他的努力，Ian說︰「我又唔會咁覺得，每位都努力，除咗金、銀、銅個幾位，其他都好值得嘉許，因為大家為樂壇、音樂而默默耕耘，只係自己比較幸運少少獲得獎。好似Jay咁，佢係我一位好好朋友，當佢哥哥咁，我哋私下感情亦都好好，佢係值得更加多，亦都覺得為香港樂壇付出嘅歌手，係值得更加多嘢。」他認為今次獲獎不是個人榮譽，其實是團隊的功勞。
Jay Fung好得太過份
他透露《叱咤》之後，跟Jay有訊息來往，並透露是Jay主動找他，因為對方擔心他的心情受到影響，Ian再次大讚Jay是一位好哥哥。他表示獎項是一個很大的嘉許，因為自己無法計算要做哪一些才獲獎，自己一向都是想透過音樂傳遞訊息，用心做好每個作品。