陳卓賢Ian《Got U》 直白的甜蜜情歌 「因為有你，所有問題都解決晒！」

繼《留一天與你喘息》後，#MIRROR 成員 #陳卓賢（#Ian）於今天推出2022年第二首派台作品《Got U》，是繼2020年《正式開始》、2021《DWBF》後又一首甜度爆標的情歌。
Ian形容，跟《留一天與你喘息》相比，《Got U》是一首直白情歌，他說：「其實我唔係好當《留一天與你喘息》係情歌，因為好多時候，擺喺唔同對象，好似朋友、家人、身邊所有人，甚至是寵物都啱用，但《Got U》就係好直白嘅甜蜜情歌，直接話俾對方聽，因為有你，所有問題都解決晒！」今次Ian繼續負責作曲部份，並首度與填詞人T-Rexx合作。「向來唔係自己填詞嘅作品，就會同填詞人溝通好多，然後大家就會揮筆寫一份好好嘅詞出嚟，今次同T-Rexx第一次合作，但都幾一見如故，好直接溝通到（歌曲）會係乜嘢嘅感覺，當中有啲乜嘢密碼藏喺入面，所以今次合作都好開心。」
甜蜜歌曲配傷感MV合理
《Got U》的歌詞甜到漏，但今次MV的故事卻十分傷感：講述女主角因眼疾，與Ian的甜蜜溫馨逐漸從幸福的日常中漸漸流走，但Ian卻覺得導演構思了這個傷感的故事十分合理，他說：「人生不如意事十常八九，淨返一二就係開心事，正正因為有傷感嘅事，當有令你好開心或者好難得嘅事情出現時，先會特別顯得珍貴，而每一樣好開心嘅事，背後都一定有好長篇嘅故事，例如一對情侶白頭到老，背後都經歷好多，甚或有好多爭執、唔愉快嘅事。每一個美好故事背後，都一定有個比較傷感、現實嘅背景，所以MV劇情好合理。」
MV中高歌向前輩致敬
至於另一場景，Ian手執咪高峰，與女主角在鏡頭前忘形高歌，不過MV中卻未有聽到Ian在唱甚麼，相信很多粉絲都會即時猜想歌曲名字，Ian給予點點提示，讓大家估一下，「唱呢隻歌係因為近期睇咗一套電影，電影裡面有出現呢隻歌，當導演話要我唱一隻歌氹女主角開心，要成個人好開心好有氣氛嘅時候，腦內第一時間就Pop Up（彈出）呢隻歌。係一位好敬佩嘅藝人前輩作品，所以第一時間就諗到，同時亦係向呢位前輩致敬，我都好鍾意呢隻歌，細細個就聽㗎喇！」憑藉Ian的提示，大家又估到了嗎？