陳卓賢Ian《Got U》 直白的甜蜜情歌 「因為有你，所有問題都解決晒！」

首嘗騎馬滋味

MV中，為了呈現一對情侶的甜蜜溫馨畫面，Ian有機會首嘗騎馬的滋味，穿上黑色牛仔褸的他，騎上馬背化身「黑馬王子」，型格帥氣兼備，而Ian拍攝當日也騎得十分開心，瞬間變成大細路！他開懷道：「第一次騎馬，好開心又好玩，希望以後MV都會有多啲唔同類型嘅活動！因為我放假空餘時間，都應該唔會喺bucket list有想學騎馬呢個想法，但導演話今次要騎馬時我係好開心，我好想試下。今日拍攝可以將一啲平時唔會做到，但原來我都好想做嘅事做到出嚟，所以好開心。不過騎馬開心得滯，掛住望隻馬唔記得望女主角，結果導演要不停提住我，要對望；但都好開心，仲要幫隻馬沖涼，正！」拍攝當日正值暴風雨前夕，氣溫高達30度，幸而有一甜蜜場口讓Ian與女主角可以在天台的水池中玩樂，涼快一番，Ian笑指：「都舒服嘅，落去嗰下涼浸浸，但真係坐落去嗰下又怪怪地，可能因為知道自己著住便服，然後著住正常內褲，如果著住泳褲加沙灘褲，成件事就好啱數。Physically（肉體上）又唔係好唔舒服，只係心理上覺得唔係著住一件好Appropriate（合適）嘅衫褲，但熱辣辣浸住水食下西瓜幾爽。」