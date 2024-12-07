陳友黎瑞恩音樂劇開鑼 分享太太神蹟治癒真實故事感動落淚 

黎瑞恩（小恩子）、陳友和張武孝（大AL）主演合共6場的《娛樂圈夫人》音樂劇，昨晚（6日）在北角香港ICAHK基督教國際神召會開鑼。第一場公演，全場爆滿 ，更獲不少圈中人自掏腰包買飛到場支持，包括有關心妍、鄺文珣、李亞男、彭家麗、李志光等。音樂劇透過二十多首歌曲，講述了陳友太太在疾病中獲得神蹟治癒的真實故事，並盡訴娛樂圈中人生歷程。

騷後，陳友接受訪問時坦言能將自己講了差不多10年的見証，用音樂劇呈現給大家睇，改編自己的故事，實在非常感動，他更大爆導演話明不能真喊，怕會唱不下去，而大AL就踢爆陳友綵排時其實有喊；問到會否將這音樂劇帶到海外巡迴演出，陳友著神會帶領的，而小恩子則表示一唱歌就已經喊，其中一幕係祈禱，自己亦感動落淚；而謝幕時陳友太太Pauline都有上台，場面相當溫馨。

陳友續指小恩子坐輪椅出場的一幕，他唱懺悔戲是很辛苦，並感恩現神迹，他亦透露為太太治病的醫生尾場都會來欣賞，醫生亦表示太太的病愈是神跡，至於身在外國的兒子未能回港，最快明年暑假才見面。 《娛樂圈夫人》是一個屬於陳友的真故事 ，故事發生橫跨三十年，由溫拿時代到大約十一年前，陳友三十年一直在娛樂圈追夢，太太亦覺婚姻沒有真實感，三十年來過着老公缺席的生活。太太突然患上重病，危在旦夕，陳友才驀然清醒過來，原來自己錯失了與太太相處的時光。失去的時光怎挽回？將要失去的人怎留住？上帝醫治的奇蹟在這裏發生，也改變了陳友的一生。