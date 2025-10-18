陳可辛任西班牙影展評審獲表揚 吳君如同行共享殊榮回味天體海灘經驗

導演陳可辛（Peter）近日出席於西班牙舉行的第58屆錫切斯國際奇幻電影節，除了擔任本屆影展的評審，更獲頒「卓越榮譽大獎」（Grand Honorary Awards ），以表彰多年在影壇的傑出貢獻。對於自己在7日內看了35部電影，陳可辛感覺上了解更多現今新生代導演的想法，Peter亦感謝吳君如專程飛到西班牙見證他領獎。

Peter獲影展頒發的「卓越榮譽大獎」，是每年頒予在全球電影界對類型電影產生深遠影響的重要人物，除了Peter，今屆同場更有執導《妙想天開》、《十二猴子》的英國名導泰利基咸（Terry Gilliam）、瘋魔全球觀眾《小魔怪》系列的美國導演祖丹堤（Joe Dante）及《浮花》康城影后卡門莫拉（Carmen Maura）獲頒授此榮譽獎項，以表彰他們對作者和類型電影的非凡貢獻。頒獎當晚，Peter從影展主席Ángel Sala手中接過獎項，辭謝時開場以西班牙語感謝影展頒授這個「卓越榮譽大獎」給他，並表示：「拎到呢個獎，其實要還返呢個獎俾影展，因為我喺呢班年輕導演、新導演、處女作導演身上學到好多嘢。而我覺得自己需要保持心境年輕、保持求知若渴、保持謙遜，喺電影語言上保持創新。我要多謝你哋所有人。」而當Peter最後感謝太太君如在現場陪伴時，全場更一度起哄歡呼拍掌。