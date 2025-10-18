陳可辛任西班牙影展評審獲表揚 吳君如同行共享殊榮回味天體海灘經驗

導演陳可辛（Peter）近日出席於西班牙舉行的第58屆錫切斯國際奇幻電影節，除了擔任本屆影展的評審，更獲頒「卓越榮譽大獎」（Grand Honorary Awards ），以表彰多年在影壇的傑出貢獻。對於自己在7日內看了35部電影，陳可辛感覺上了解更多現今新生代導演的想法，Peter亦感謝吳君如專程飛到西班牙見證他領獎。
Peter獲影展頒發的「卓越榮譽大獎」，是每年頒予在全球電影界對類型電影產生深遠影響的重要人物，除了Peter，今屆同場更有執導《妙想天開》、《十二猴子》的英國名導泰利基咸（Terry Gilliam）、瘋魔全球觀眾《小魔怪》系列的美國導演祖丹堤（Joe Dante）及《浮花》康城影后卡門莫拉（Carmen Maura）獲頒授此榮譽獎項，以表彰他們對作者和類型電影的非凡貢獻。頒獎當晚，Peter從影展主席Ángel Sala手中接過獎項，辭謝時開場以西班牙語感謝影展頒授這個「卓越榮譽大獎」給他，並表示：「拎到呢個獎，其實要還返呢個獎俾影展，因為我喺呢班年輕導演、新導演、處女作導演身上學到好多嘢。而我覺得自己需要保持心境年輕、保持求知若渴、保持謙遜，喺電影語言上保持創新。我要多謝你哋所有人。」而當Peter最後感謝太太君如在現場陪伴時，全場更一度起哄歡呼拍掌。
今次錫切斯國際奇幻電影節，Peter有出席《醬園弄·懸案》映後談，期間他多次搞笑，他先以西班牙語開場，身旁有位口譯員隨即開始翻譯，Peter隨即問道講緊西班牙都仲要翻譯？原來口譯員是譯加泰隆尼亞語，令在座嘉賓拍掌大笑。他亦分享巴塞隆納是他最喜歡的城市之一，41年前他21歲，到巴塞隆納拍攝，聲稱是他生命中最美好的六個月。Peter亦擔任今屆影展評審，他表示在頒發獎項前，變成deadline fighter一口氣用了7日看了35部電影，與其他評審用了3日開會討論，直言是他人生中最累的七天「有啲戲好，有啲戲無咁好。好多好新導演有好創新嘅表達手法，學到嘢。」吳君如專程飛西班牙，陪Peter攞獎共享殊榮，出席影展之餘，憶起23年前兩人同遊西班牙往事，且分享Peter當年在天體海灘的艷史說：「Peter 喺21歲嚟拍戲嗰陣，就第一次嚟Sitges著名嘅西班牙天體海灘，有幾個女仔喺佢面前同佢傾偈，佢話佢隻眼都唔知望邊度好！喺2002年佢話要帶我返去一次大開眼界！當時我都感覺好自由奔放。咁然後今次再返嚟呢就發覺啲後生嗰個就着晒泳衣！天體嗰啲呢，就老過我同Peter，可能仍然係40年前嗰幾個女仔！」這個天體海灘對兩人來說果然留下回味無窮的香艷往事。
此行除了君如外，Peter的外甥女Maisie也專程飛來西班牙，感受舅父攞獎的喜悅。