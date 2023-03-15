陳可辛吳君如新公司凝聚香港衝向海外 新作有章子怡金度延做女主角

陳可辛與吳君如去年成立的新公司 Changin' Pictures，趁現正舉行的香港國際影視展(FILMART)，雲集各地電影買家來港交流，昨晚(13日)在公司舉行業內派對，邀得過百位來自日本、韓國、泰國、美國、台灣的國際電影製作人、製片人、發行商、銷售代理，各串流平台的高層和國際影展策展人聚首一堂，其中包括香港製作人古天樂、施南生、曾任多個國際影展主席的知名影評人馬可穆勒(Marco Mueller)及《Drive my car》執行製作人定井勇二等。

舊雨新知聚首一堂 身為主人家的陳可辛表示，對公司的未來發展充滿信心，將會繼續加強香港製作與世界各地連結，打出新天地。而當晚的聚會，Peter 原意跟過去幾年未能碰面的業內人士友好，舊雨新知聚首一堂，結果最後變成過百人的聚會，令Peter 感到一股強大的凝聚力。