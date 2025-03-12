陳啟泰60歲發福現身認拎咗樂悠卡　心目中「亞視一哥」係呢位？

由TVB跳槽至亞視嘅陳啟泰，因為主持《百萬富翁》而名噪一時，當時更得到機會出唱片，事業聲勢一時無兩。但隨住亞視失去免費電視牌照，陳啟泰近年少有露面，不過演藝人協會嘅網上節目《傳承．前輩》就搵到Ken現身。

畢竟《百萬富翁》都已經係廿幾年前嘅事，60歲嘅陳啟泰面型比以前略見圓潤，聲線相比當年稍為粗糙，而且鬍鬚都變白。訪問中，陳啟泰由入行經過講到近況，佢話自己90年代喺周梁淑儀嘅製作公司做PA，因此對幕後工作產生熱愛，再因為公司唔夠人演出卡拉OK MV，於是要出埋鏡，由此成為兼職model再入行。

陳啟泰演《我和殭屍有個約會》：滿足晒我所有夢想

陳啟泰嘅主持形象深入民心，佢亦都話做主持學到唔少，例如《香港早晨》要做直播，K-100學識訪問技巧，從而用喺主持《百萬富翁》之上，令陳啟泰會同參加者事先傾談了解，等節目內容更豐富。不過做主持會定型，正係令陳啟泰跳槽原因之一，而佢過檔亞視後就獲安排演出《我和殭屍有個約會》。「第一部就已經滿足晒我所有夢想－做殭屍、好多唔同嘅造型、化殭屍妝、要打、吊威也，好多以前拍戲未做過嘅嘢一次過做晒。」

《百萬富翁》令陳啟泰有機會出唱片，而喺之後Ken都有喺內地出過hifi發燒碟，只係唔太多人知。《百萬富翁》同時令陳啟泰被封「亞視一哥」，不過佢心目中嘅「亞視一哥」係金牌司儀何守信。「何B師傅教咗我好多嘢……（問過）B哥點樣出場唔驚，佢話︰『我做咗30幾年，我依家出去做主持節目，選亞姐、做台慶嗰啲，都驚架。』佢話俾我知原來都只係演一個角色，睇你演得好唔好，睇你可唔可以演俾觀眾睇，你唔驚，好氣定神閒」。