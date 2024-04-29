陳善之為《唔講得》選角 親解黃德斌葉童成主角原因

上海話劇藝術中心藝術總監喻榮軍的原著舞台劇《不可說》，即將由《進念》胡恩威改編及導演成廣東話舞台劇版本《唔講得》和香港劇迷見面，並已安排在 11月 14 - 17 日在香港文化中心大劇院公演，胡恩威更邀請了陳善之(Joe)擔任此劇的監製工作。 陳善之表示有天收到胡恩威的電話，表示將會把一個上海舞台劇改成廣東話版本，希望他可以物色適合人選參與演出。Joe說︰「胡恩威同時說想我做這個劇的監製，他覺得這個劇本在結構性上，和他過往在《進念》時執導的劇目有所不同，他又想今次除了和他平時一直合作的《進念》演員外，希望透過我的聯絡，可以找到其他演藝圈中的一些合適的演員一齊參演。」

《唔講得》於 11月 14 - 17 日在香港文化中心大劇院公演。

Joe續指《唔講得》是強調人和人之間的溝通，以及人本孤獨的故事，而他腦海亦浮現黃德斌及葉童兩位演員。他說︰「德斌一直也是我很喜歡的演員，我之前看過他主演的一套話劇，我覺得他演得很好，他在台上表演時有某種緊張的情緒和氣氛，不知道是他真的緊張還是設計出來的，十分有感覺，亦正正就是他這份感覺，很適合這套劇的氣質。在女主角方面，我和阿威都覺得Ceci 葉童最合適，她既有某一種仍帶童真的神經質，但亦十分倔強和實在，所以我和阿威都一致覺得德斌和 Ceci 最適合飾演。」