陳喬恩過年狂食激增11磅 公開驚人瘦身法六天速減6.5磅

3月投入新戲拍攝

陳喬恩在微博和IG透露再用「葡萄柚減肥法」瘦身，她提到3月即將開始拍攝新戲，陳喬恩搞笑說：「我想必須瘦成一陣風能夠吹走的狀態。我的理想體重是47公斤，這是上鏡的最佳狀態，現在看來，那必須是龍捲風了。」陳喬恩多次被拍到身材發福及有雙下巴，去年終於成功瘦身，談到瘦身秘訣，她透露靠健身教練推薦的「葡萄柚減肥法」，6天內體重由51.5kg減到48.5kg，成功減重3公斤(6.6磅)。這套「葡萄柚減肥法」的基本食譜，是三餐都要有半顆葡萄柚，持續12天才能休息兩天，而且不能加糖調味，可吃肉類、蛋白質食物，但不可吃澱粉質。具體而言：早餐為半個葡萄柚、兩顆雞蛋、兩塊培根；午餐為半個葡萄柚、沙拉、肉；晚餐則是半個葡萄柚、肉或魚、沙拉或蔬菜。當時的陳喬恩在短短兩個半月內，減重23kg。雖然陳喬恩成功減磅，不過當時有營養師強調這種方法確實可快速減肥，同時也可能造成營養失衡，以及體重反彈的機會。