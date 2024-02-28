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娛樂
2024-02-28 15:40:20

陳喬恩過年狂食激增11磅 公開驚人瘦身法六天速減6.5磅

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昔日「偶像劇女王」陳喬恩已轉身成為豪門媳婦。

昔日「偶像劇女王」陳喬恩已轉身成為豪門媳婦。

現年44歲的台灣女星陳喬恩，與大馬富二代曾偉昌（Alan）結婚後，由昔日「偶像劇女王」轉身成為名門媳婦，不過陳喬恩嫁入豪門仍活動社交平台。

陳喬恩過年隨丈夫回馬國探親，除大嘆當地美食外，大年初一凌晨還去了食麥當勞炸雞，昨日她發文自爆：「過年胖了快5公斤(約11磅)」，表示她將再度開啟之前瘦身的「葡萄柚減肥法」。

陳喬恩過年隨丈夫回大馬探親，大嘆美食即急增11磅。

陳喬恩過年隨丈夫回大馬探親，大嘆美食即急增11磅。

3月投入新戲拍攝

陳喬恩在微博和IG透露再用「葡萄柚減肥法」瘦身，她提到3月即將開始拍攝新戲，陳喬恩搞笑說：「我想必須瘦成一陣風能夠吹走的狀態。我的理想體重是47公斤，這是上鏡的最佳狀態，現在看來，那必須是龍捲風了。」陳喬恩多次被拍到身材發福及有雙下巴，去年終於成功瘦身，談到瘦身秘訣，她透露靠健身教練推薦的「葡萄柚減肥法」，6天內體重由51.5kg減到48.5kg，成功減重3公斤(6.6磅)。這套「葡萄柚減肥法」的基本食譜，是三餐都要有半顆葡萄柚，持續12天才能休息兩天，而且不能加糖調味，可吃肉類、蛋白質食物，但不可吃澱粉質。具體而言：早餐為半個葡萄柚、兩顆雞蛋、兩塊培根；午餐為半個葡萄柚、沙拉、肉；晚餐則是半個葡萄柚、肉或魚、沙拉或蔬菜。當時的陳喬恩在短短兩個半月內，減重23kg。雖然陳喬恩成功減磅，不過當時有營養師強調這種方法確實可快速減肥，同時也可能造成營養失衡，以及體重反彈的機會。

台灣女星陳喬恩與大馬富二代曾偉昌於前年3月結婚。 陳喬恩將於3月開始拍攝新戲。 陳喬恩今日撰文分享「葡萄柚減肥法」瘦身法。
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