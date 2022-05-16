陳嘉倩母親節上載童年照 網民力撐：由細到大都係一樣樣

陳嘉倩上載自己小時候的相片。

前無綫新聞主播「嘉倩BB」陳嘉倩，憑甜美樣貌被封為宅男女神，離開無綫後轉型做KOL，又多次現身ViuTV節目，早前更成為Makerville旗下藝人，人氣有增無減。較早前，有網民翻出嘉倩BB嘅舊照片，發現佢嘅面型及樣貌都有唔少嘅變化，期後多次被網民指佢越變越精緻，惹上整容疑雲。

日前，陳嘉倩喺社交網站出PO慶祝母親節，上載幾張童年時與母親嘅合照，並留言話：「一年一度出賣母親系列，世上最偉大嘅人，要一直快樂下去。」從相片中所見，嘉倩BB自細已經眼仔碌碌，輪廓同而家分別唔大。唔少網民都留言大讚佢細個好得意，並話佢細個同而家差唔多，例如「嘉倩由細到大都係一樣樣」、「很溫馨的照片，妳小時候的樣子已經與現在差不多」、「呢個小妹妹到而家都咁正」及「嘩細個果陣已經好靚女」等等。

多年嚟，網絡上有唔少陳嘉倩唔同時期嘅照片，當中最具爭議嘅就係佢任港台節目嘉賓時面圓圓及輪廓睇起嚟冇而家咁立體，有網民就估計當時可能係佢體重嘅高峰。

事實上陳嘉倩於網絡上一直都係仙氣與人氣並重，早兩年佢仲試過cosplay大熱遊戲《FINAL FANTASY VII REMAKE》中女主角Tifa蒂法 ，一致獲得網民讚好！一齊睇吓嘉倩BB cosplay有幾似啦！