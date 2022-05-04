陳嘉寶帶囡囡踩Roller慶母親節 憶第三胎遇胎位不正極沮喪

母親節將至，身為三女之母的陳嘉寶（Anjaylia），日前一家到北角玩滾軸溜冰預先慶祝，玩得非常盡興。



這個母親節，Anjay將忙於帶着三個囡囡Hosanna、Eliana與細女Azaliah跟嫲嫲、婆婆三代同堂溫馨度過，而Anjay感激媽媽與奶奶的偉大母愛，當天將實行「媽媽大晒」慰勞母親大人。Anjay說：「今年母親節同三個囡囡一齊過，會有一日同我媽咪、一日同奶奶晚飯慶祝，訂咗花俾佢哋，佢哋都辛苦咗咁耐，當然係媽咪同奶奶大晒！」Anjay與丈夫黃頌祈（Epaphras）三年抱三，被Anjay視為「神隊友」的Epaphras十分照顧家庭，Anjay說：「其實我好幸福，有乜嘢事老公真係落手落腳去做，俾足時間我休息，要照顧一大三細嗰個係我老公，哈哈！我先生好努力工作，同時又去照顧我哋，比起上一代，我哋已經好幸福，當然工作同家庭要取得平衡，有時喺屋企工作，因為小朋友喺度嘈，都會忟，不過我成日提醒自己，佢哋真係大得好快，所以我哋好珍惜佢哋搞破壞嘅時光。」原來Anjay在懷第三胎女兒Azaliah的時候，臨盆在即曾遇到胎位不正，要住院近兩星期，當時她憂心胎兒，同時惦念着家中的兩位小寶貝，令她一度感到沮喪，Anjay當時懷孕到第三十九周，本來諗過開刀，但她都希望可以順產，直到第四十一周，她亦順利平安誕下B女，故Anjay趁住母親節許下願望是小朋友能夠健康快樂。



