陳嘉寶變身男仔頭 囡囡難以接受望兩天變長

陳嘉寶（Anjaylia）出道後齊蔭長髮的形象深入民心，最近她就在社交平台展示自己的新髮型，剪掉超過10吋長的秀髮，清爽短髮造型獲得激讚，一眾圈中好友麥明詩、賴慰玲、岑麗香、何嘉莉、蔡穎恩等紛紛留言大呼她是清新大美人，Anjaylia笑言：「條頸有啲涼浸浸唔係好慣，而家洗頭、吹頭都慳返唔少時間，仲慳返好多洗頭水同護髮素添！」短頭髮原來是Anjaylia期待已久的造型，這次終給她找到「藉口」，Anjaylia說：「今次好開心係因為工作要我剪短頭髮，大家一路以嚟對我嘅印象都係長髮襯我，同埋做嘢會多變化啲，自己其實一直好想剪短，但留得咁辛苦，就冇乜原因同藉口，我一直等緊呢個機遇。聽到呢個工作之後第一句就係『正呀！我等到呢個機會嘞！』剪短之後真係好爽嘅，工作內容都好適合短髮。我好多年前都有剪短頭髮嘅經驗，當時每日瞓醒都好似飛碟咁飛起晒！今次髮型師畀好多信心我，用咗佢嘅方法，而家起身梳兩吓就得，真係意外嘅驚喜。」