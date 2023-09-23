陳嘉成唯一香港代表出席《ALL THAT MATTERS》 新歌孖Rapper DatBaddie合作

香港電子音樂人陳嘉（CHANKA），自2015年從英國回港後，接觸到結他及街頭音樂，從此激活她的創作小宇宙，並以獨立唱作人的身份出歌。CHANKA於本月13日現身於新加坡舉行、亞洲最大型音樂論壇《ALL THAT MATTERS》，她更是唯一香港藝人的代表。

她說︰「當然好開心，亦覺得好神奇，我從來冇諗過自己要去到幾遠，係音樂帶住我去唔同地方。好多謝一直相信我嘅團隊同喜歡我音樂嘅朋友，我唔知下站會去到邊度，但係我會繼續創作，我從來唔諗咩主唔主流，只係想做啲自己喜歡嘅音樂，令樂迷享受輕鬆舒服嘅幾分鐘。」