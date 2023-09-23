陳嘉成唯一香港代表出席《ALL THAT MATTERS》 新歌孖Rapper DatBaddie合作

香港電子音樂人陳嘉（CHANKA），自2015年從英國回港後，接觸到結他及街頭音樂，從此激活她的創作小宇宙，並以獨立唱作人的身份出歌。CHANKA於本月13日現身於新加坡舉行、亞洲最大型音樂論壇《ALL THAT MATTERS》，她更是唯一香港藝人的代表。
她說︰「當然好開心，亦覺得好神奇，我從來冇諗過自己要去到幾遠，係音樂帶住我去唔同地方。好多謝一直相信我嘅團隊同喜歡我音樂嘅朋友，我唔知下站會去到邊度，但係我會繼續創作，我從來唔諗咩主唔主流，只係想做啲自己喜歡嘅音樂，令樂迷享受輕鬆舒服嘅幾分鐘。」
今年她推出第三首新歌《Time Machine》，並請來香港的女Rapper DatBaddie合作，DatBaddie是說唱界鮮有的女性聲線，以澄明的風格唱出對社會與人生的看法，跟CHANKA的創作不謀而。她們一齊為新歌《Time Machine》作曲、填詞，並於S2O亞洲潑水音樂節拍攝新曲《Time Machine》MV。
CHANKA的音樂與主流風格截然不同，她希望為樂迷引起反思，期待每個人都活出自己的個性。這些隨意的創作，讓CHANKA走進不一樣的音樂旅程，2017年舉辦首個個人音樂會、2019年推出首張個人專輯《Shades of Blue》。她漸漸受到樂迷的關注，獲邀出席電視台音樂節目的表演嘉賓，香港的大型音樂活動如：Clockenflap、Popfest及S2O亞洲潑水音樂節等，並於海外舞台如馬來西亞的South Gate Music Festival及英國的The Great Escape演出。去年底CHANKA在Spotify的全球計劃「EQUAL」中，獲安排在紐約時代廣場的巨型廣告牌（Billboard）亮相。