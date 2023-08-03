熱門搜尋:
姜濤 居屋2023 暑假活動 荷花BB展2023 三隧分流 親海駅II 微辣 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 免疫力 移民
返回
娛樂
2023-08-03 13:10:29

陳嘉桓與舊經理人結束16年長約 榮升國際皮紋分析導師

分享：
陳嘉桓本身已是大腦皮紋分析師，最近再考到ISO9001國際大腦皮紋分析師及導師牌。

陳嘉桓本身已是大腦皮紋分析師，最近再考到ISO9001國際大腦皮紋分析師及導師牌。

陳嘉桓（Rose）跟前經理人的合約已圓滿結束，回復自由身，本身已是IIPDA新加坡認證發出國際大腦皮紋分析師的她，最近再考到ISO9001國際大腦皮紋分析師及導師牌，令她非常感恩。

Rose於疫程過後頻頻出席大小活動，包括為寵物比賽擔任評判、與近百人分享皮紋講座、睇首影、跟細細佬出席活動，她坦言：「好耐未試過一個月來有咁多活動，生活好充實！」對於跟舊公司完約，Rose說：「自己都好感恩，畢竟個合約係我14歲就開始簽，到依家都30歲，感覺自己完成咗一個成長階段，都好感謝舊公司，曾經投放好多資源俾我，又令我學識詠春，都有好多唔同的幕前機會。」

陳嘉桓跟前經理人的合約已圓滿結束，回復自由身。 陳嘉桓跟前經理人的合約已圓滿結束，回復自由身。 陳嘉桓跟前經理人的合約已圓滿結束，回復自由身。 陳嘉桓跟前經理人的合約已圓滿結束，回復自由身。

Rose的工作上安排，暫時由契媽兼生意拍檔Janey跟進，之後會否再簽約其他公司，她目前未有計劃，不過她現專注大腦皮紋分析，已由副業轉為主業，希望借助曾當藝人的經驗，將在港仍然比較冷門的大腦皮紋分析推廣出去，想借自己力量做大做強。現時身為進階教班及培訓分析師，她希望可以此作為終身事業，但仍不會放棄幕前工作，如有適合工作都會參與。她表示去年底參與遊戲節目《開心無敵獎門人》，原來真的很入屋，並說：「啲小朋友嚟了解報告時，都有講話Rose姐姐我哋都有睇你節目啊，平時都有玩啲咁嘅遊戲，可能訓練一啲詞彙，所以喺自己一啲平時拍攝嘅經歷同經驗，喺解報告時可以同佢哋分享。」現時除了不停教班外，Rose還正在籌備一本指紋天書，想借助書本力量，讓大家更了解不同指紋不同性格應用在不同地方。另外，Rose平時有去很多的企業培訓，還籌備開設網上平台介紹不同企業。

陳嘉桓現專注大腦皮紋分析，已由副業轉為主業。 陳嘉桓現專注大腦皮紋分析，已由副業轉為主業。 陳嘉桓跟前經理人的合約已圓滿結束，回復自由身。 陳嘉桓跟前經理人的合約已圓滿結束，回復自由身。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受