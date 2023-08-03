陳嘉桓與舊經理人結束16年長約 榮升國際皮紋分析導師

陳嘉桓（Rose）跟前經理人的合約已圓滿結束，回復自由身，本身已是IIPDA新加坡認證發出國際大腦皮紋分析師的她，最近再考到ISO9001國際大腦皮紋分析師及導師牌，令她非常感恩。

Rose於疫程過後頻頻出席大小活動，包括為寵物比賽擔任評判、與近百人分享皮紋講座、睇首影、跟細細佬出席活動，她坦言：「好耐未試過一個月來有咁多活動，生活好充實！」對於跟舊公司完約，Rose說：「自己都好感恩，畢竟個合約係我14歲就開始簽，到依家都30歲，感覺自己完成咗一個成長階段，都好感謝舊公司，曾經投放好多資源俾我，又令我學識詠春，都有好多唔同的幕前機會。」