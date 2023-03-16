陳嘉桓預告出書講皮紋分析 唔急住拍拖全副心機創業

陳嘉桓（Rose）近年主力做皮紋分析工作外，最近上映的電影《風再起時》，也有她參與演出。15歲入行的Rose，現已踏入30歲，並曾在2012年及2015年分別出過泰國和韓國旅遊書，今年她有計劃再出書，今次是皮紋分析書。

她表示經歷了3年的新冠疫情，很多行業都被迫停擺，她的契媽兼指紋拍檔Janey Chau的美容生意，也曾停業過一段時間，反而讓她們在指紋生意上有更好發展，致力培訓分析師。她希望藉着這幾年對指紋的研究，幫過很多不同人物關係的溝通個案，還有近大半年慈善贊助幫低收入家庭解讀報告，出書去做慈善並幫助家長跟孩子溝通，特別是90後的新一代家長，如何教養小朋友。除了出書之外，Rose還有另一個大計，是開網上影片平台，以其藝人身份拍片宣傳企業業務，及跟不同導師一齊合作做企業培訓。