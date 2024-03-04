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娛樂
2024-03-04 23:26:33

陳培甡演出獲梅小青文雪兒到場支持 預告6月重演話劇《雷雨》

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梅小青夫婦、文雪兒等入場支持陳培甡演出的《亂世未了情》。

由陳培甡、鄧有銀、李鳳和陳鴻進等粵劇伶人主演，導演為徐小明的新編粵劇《亂世未了情》合共三場的演出已於昨晚(3)圓滿完成。尾場座上客包括有︰劉家豪、梅小青、葉童、文雪兒和林小湛。

陳培甡接受媒體訪問時表示：「較早前曾參予以民初為背景的電影拍攝工作，可能我一直在舞台上做現場表演，所以背電影對白完全沒有困難，在拍完我的戲份後，導演很客氣拍了段片多謝我，因為原本預計是八小時的通告，我用三個半小時便完成了。如果要比較，在舞台上演出的壓力比拍電影大很多，因為不能NG。」

陳培甡較早前完成電影拍攝，比通告預期快5小時收工。

他表示舞台劇《雷雨》公演時反應很好，不少人問他何時重演，「不如打鐵趁熱於六月份把它再次搬上舞台。九月份是我師父林錦堂先生逝世11周年，我們也會重演他的戲寶去紀念他，暫時未決定那齣劇目，不過會是師父的成名作。十月份則會和鄧有銀合演《帝女花》；十二月份會和南區區議會合作，在南區的大型運動場上搭出一個戲棚，我們劇團會做三天演出，來自佛山的劇團也會有三天演出。」

林小湛(左二)亦到場支持。

文雪兒今次是特意來支持陳培甡的演出，當記者問及她的好友李影於加拿大猝逝，她表示從好友口中得知消息，大感難過。她說：「當時我和丈夫在車上，我和他說先把車停下來，因我要哭出來，以往經常和李影姐一起玩及一起食飯，我們是麗的時便開始合作，她結婚時，我是她的伴娘，只能說人生無常。不過，我未必會遠赴外地出席她的最後道別儀式，但如果在香港會舉辦她的追思會，我一定會出席。」

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