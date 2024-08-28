陳奐仁爵士音樂會今日開售 承諾如反應下年騷肌

陳奐仁 (Hanjin) 在15年前成功推出首張爵士大碟《Raw Jazz》大碟，從此在爵士音樂界一碟成名。為紀念這個重要日子，他決定在10月5日至6日在東蒲 胡李名靜體育館舉行《陳奐仁Raw Jazz 15週年爵士音樂會》。門票今日透過Citiline 「購票通」全面公開發售，票價：港幣$880、$780、$680、$480。
日前Hanjin舉行《陳奐仁Raw Jazz 15週年爵士音樂會》發布會，並大談今次開騷的原因。他說︰「因為Raw Jazz的唱片對我來講實是太大意義，它是一個好勵志好正能量，突破難關、突破自己及恐懼的好故事。大家都會攞來參考。Raw Jazz這張唱片在十五年前推出，已經很耐了。我點解做音樂，因為我想做搖滾明星，我想出碟，但當時唱片公司不肯幫我出。我那時幫人寫歌有少少名氣，儲到少少錢自己做監製，想自己出一隻碟。但又怯，咁不如出最冷門，技術最低，我亦鍾意的爵士唱片，就算輸都不會瘀嘛!點知成績好好，重周圍去唱爵士Festival，我好開心。之後我就有勇氣出自己的唱片。」
Hanjin指這個典故的意思，是當你想做一件事，但你又好驚的話，你可以選擇做最冷門的版本，最少行出了一步，這就是Raw Jazz的意義。他笑說︰「今日係慶祝人生的小勝利，可能係多多小我的小勝利，成就了多多大我的大勝利。」
真正的開騷原因，他笑言全因自己有好朋友，想找些搞作。他笑說:「當中有兩對夫婦，其中兩位曾搞過演唱會，他們又鍾意飲威士忌，不如搞個爵士演唱會一齊玩啦。其實今次是一個Event，大家過來玩得開心，飲完酒又有好歌聽，記憶都會美好些。到時又交到朋友，做生意的朋友又會多了Contact生意好些。這是人生一個很美好的Idea，如果搞得好，年年都可以搞一個這麼大型的Party。」他又指有人問他今次為何不騷肌，他笑稱如果Raw Jazz辦十六週年船P派對，到時騷肌給大家看。