陳奐仁爵士音樂會今日開售 承諾如反應下年騷肌

日前Hanjin舉行《陳奐仁Raw Jazz 15週年爵士音樂會》發布會，並大談今次開騷的原因。他說︰「因為Raw Jazz的唱片對我來講實是太大意義，它是一個好勵志好正能量，突破難關、突破自己及恐懼的好故事。大家都會攞來參考。Raw Jazz這張唱片在十五年前推出，已經很耐了。我點解做音樂，因為我想做搖滾明星，我想出碟，但當時唱片公司不肯幫我出。我那時幫人寫歌有少少名氣，儲到少少錢自己做監製，想自己出一隻碟。但又怯，咁不如出最冷門，技術最低，我亦鍾意的爵士唱片，就算輸都不會瘀嘛!點知成績好好，重周圍去唱爵士Festival，我好開心。之後我就有勇氣出自己的唱片。」

Hanjin指這個典故的意思，是當你想做一件事，但你又好驚的話，你可以選擇做最冷門的版本，最少行出了一步，這就是Raw Jazz的意義。他笑說︰「今日係慶祝人生的小勝利，可能係多多小我的小勝利，成就了多多大我的大勝利。」