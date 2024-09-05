陳奐仁音樂會反應熱烈騷筋肉謝票 操肌無戒口薯片照食

陳奐仁 (Hanjin) 在15年前成功推出首張爵士大碟《Raw Jazz》大碟，從此在爵士音樂界一碟成名。為紀念這個重要日子，他將於10月 5日至6日於東蒲 胡李名靜體育館舉行《陳奐仁Raw Jazz 15週年爵士音樂會》。門票於8月28日公開發售後，反應相當熱烈，而$980套票內部認購更早已售罄，為答謝爵士迷的支持， Hanjin提早派彩蛋，騷「朱古力」及巨型「老鼠」滿身結實肌肉謝票。

拍攝騷肌時，剛巧現場有位少女工作人員路過，Hanjin一身結實筋肉，迷倒少女尖聲大叫並要求合照，Hanjin十分隨和答應，更擺出搞笑甫士。Hanjin說：「本來在早前演唱會發布會，答應記者朋友們，如果反應好，明年16周年才騷肌，但係實在太感謝所有買票的爵士迷，唔騷唔得喇，一定要多謝大家，哈哈！」

Hanjin不單止練得一排「朱古力」腹肌，更有十分結實的胸肌及手臂巨型「老鼠」，他從容地笑晒介紹親自研發的操肌新方法，簡單又不傷身，更不用節食，也不用跑步：「每日堅持行路8公里、做掌上壓、適量舉重訓練；飲食方面，不用戒口節食，飯、肉、薯片可以照食，當然唔好暴飲暴食啦！」他並謂以前為減肥及練肌肉跟教練每日狂操八個鐘運動，搞到日日肌肉好痛。之後他用了幾年時間，不停研究，終於給他藝術家擁有的耐性成功研發到行路新方法。