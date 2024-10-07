陳奐仁飲住威士忌開騷 兩度Encore圓滿結束

《陳奐仁Raw Jazz 15週年爵士音樂會》圓滿結束。

《陳奐仁Raw Jazz 15週年爵士音樂會》於本月5日假座東蒲胡李名靜體育圓滿結束。向有「音樂鬼才」之稱的陳奐仁(Hanji)夥拍有香港爵士音樂教父之稱的爵士鋼琴家Ted Lo，合作獻上一個氣氛愉快熱烈，集合聽覺、視覺及味覺享受的音樂盛宴。到場支持的有久未露面的陳爽、黃洛妍、陳晉軒、《中年好聲音》的黃軍棠、鄺星宇、徐嘉蔚、添田宣和等。 是次音樂會為慶祝Hanjin在15年前成功推出首張爵士大碟《Raw Jazz》大碟。當晚演出全場爆滿，一眾爵士樂愛好者，整晚反應熱烈。觀眾跟隨着Hanjin的「教學」欣賞爵士樂，再配合伴隨音樂揮手、尖叫、和唱，又亮起手機燈營造一片星海，氣氛浪漫。

音樂會開始時，Ted Lo率先演奏四年前創作的樂曲，為音樂會揭序幕。接着身穿禮服的Hanjin出場獻唱一曲《I’ve got you under my skin》，並解釋今次舉行這個音樂會的因由，他說︰「多謝大家出席，冇你哋冇今晚嘅演出。今晚係我出Raw Jazz大碟15周年，15年一眨眼就過。」他指辦這個騷，全因身邊兩對夫婦朋友，促成了今次演出。 Hanjin整晚與觀眾互動十足，他又特別講解聽爵士樂應有的反應，向觀眾「教學」。他笑說：「唔明唔緊要，有人拍掌跟住拍就得。你哋可以尖叫，dum地。你哋舉高隻手跟住節奏揮。」此外，今次演出有一特別之處，是觀眾可品嘗威士忌。Hanjin在演出期間都問觀眾：「有冇人未飲威士忌？」有觀眾大叫未飲。Hanjin笑說：「未飲係因為要揸車啫！poor guy。」惹來全場大笑。