陳奐仁飲住威士忌開騷 兩度Encore圓滿結束

音樂會開始時,Ted Lo率先演奏四年前創作的樂曲,為音樂會揭序幕。接着身穿禮服的Hanjin出場獻唱一曲《I’ve got you under my skin》,並解釋今次舉行這個音樂會的因由,他說︰「多謝大家出席,冇你哋冇今晚嘅演出。今晚係我出Raw Jazz大碟15周年,15年一眨眼就過。」他指辦這個騷,全因身邊兩對夫婦朋友,促成了今次演出。

Hanjin整晚與觀眾互動十足,他又特別講解聽爵士樂應有的反應,向觀眾「教學」。他笑說:「唔明唔緊要,有人拍掌跟住拍就得。你哋可以尖叫,dum地。你哋舉高隻手跟住節奏揮。」此外,今次演出有一特別之處,是觀眾可品嘗威士忌。Hanjin在演出期間都問觀眾:「有冇人未飲威士忌?」有觀眾大叫未飲。Hanjin笑說:「未飲係因為要揸車啫!poor guy。」惹來全場大笑。