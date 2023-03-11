陳奕新歌《塵大師》MV化身千手觀音 林海峰精警贈詞：艾東喼雅斯

陳奕迅(Eason)今年1月完成27場紅館騷後，閉關修煉醞釀新概念，在展開星馬巡迴演唱會前，昨日(10日)推出新歌《塵大師》，找來「雙林」林家謙作曲和林海峰填詞與李浩榮編曲，聯手打造新歌。以輕鬆豁達的氛圍與樂迷分享「心法」。林海峰筆下歌詞貼地又不乏人生哲理，玩味十足，其中一句「艾東喼雅斯」(I don’t a shit)，更是精警到位。

與多名舞者合演「千手觀音」

Eason親自上陣拍攝《塵大師》MV，更要與多名舞者合演「千手觀音」，過程極具挑戰，是關MV Eason與舞者要非常合拍，抓緊歌曲節奏才能呈現大家現在見到的效果。而且MV中有不同一鏡到底的處理，Eason與團隊落足心機排舞、試機位等等都一絲不苟。

Eason早前在社交媒體貼出「塵大師」卡通公仔，以及自己在雪地上盤膝的相片，再po《塵大師》MV預告，粉絲一知道有新歌紛紛「敲碗」非常期待新歌，有人留言：「塵大師，麻煩幫我算下陳奕迅幾時發新歌啊，等緊佢啊。」、「塵大師！幫我算一卦你的新碟什麼時候出？」亦有粉絲將「塵大師」卡通公仔二次創作，換上Eason過往不同演唱會的造型，非常有心思。而《塵大師》作曲人林家謙亦有留言：「小塵不動產。」