陳奕迅(Eason) 上月10日打網球時中暑休克暈倒,受傷倒地導致下腮骨骨裂,縫了30多針,料康復期大約六個星期,重慶與佛山站的演唱會也被迫延期。

Eason閉關休養個多月,前日他受傷後首次現身,獲林家謙在社交網限時動態公開合照,林家謙留言寫:「long time no see x2. thanks for coming.」自拍照中的Eason低炒露出古怪表情,其下巴位置卻未有明顯傷痕,看來康復情况良好,不過照片不久便被刪走。據知,康復中的Eason上星期已出關見人,他的經理人甘菁菁曾表示Eason拆線後有段時間只可以吃流質食物,好讓骨裂位置盡量休息,自行癒合,又稱他的傷口只是輕微見到一條幼線。