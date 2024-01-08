陳奕迅世巡開至72場準備收爐 《空城記》邀盧凱彤遺孀小余執導MV

陳奕迅(Eason)舉行的《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》，由2022年於香港啟動，經已開至72場，經過美加、東南亞及內地14個不同城市，下周完成廈門站6場便可以放一個農曆年長假，假後再繼續巡演。

昨晚廣州最後一場，Eason安歌又再唱《空城記》，對這首慢歌，他直言有很深感情：「呢首歌係要慢慢聽，聽多一百幾十次，你先感覺到歌之韻味。」《空城記》的MV，Eason早前找來老朋友余靜萍執導，選了於台北拍攝，小余是已故香港女歌手盧凱彤遺孀，她在2021年成為首位獲香港電影金像獎最佳攝影的女性攝影師，去年（2023）於第60屆金馬獎最佳攝影入圍者也是唯一的女攝影，還成為美國電影藝術與科學學院(又稱美國影藝學院)的會員，有奧斯卡的投票資格。