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娛樂
2024-01-08 16:49:20

陳奕迅世巡開至72場準備收爐 《空城記》邀盧凱彤遺孀小余執導MV

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陳奕迅舉行的《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》，經已開至72場。

陳奕迅舉行的《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》，經已開至72場。

陳奕迅(Eason)舉行的FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會2022年於香港啟動，經已開至72場，經過美加、東南亞及內地14個不同城市，下周完成廈門站6場便可以放一個農曆年長假，假後再繼續巡演。

昨晚廣州最後一場，Eason安歌又再唱《空城記》，對這首慢歌，他直言有很深感情：「呢首歌係要慢慢聽，聽多一百幾十次，你先感覺到歌之韻味。」《空城記》的MVEason早前找來老朋友余靜萍執導，選了於台北拍攝，小余是已故香港女歌手盧凱彤孀，她2021年成為首位獲香港電影金像獎最佳攝影的女性攝影師，去年（2023）於第60屆金馬獎最佳攝影入圍者也是唯一的女攝影，還成為美國電影藝術與科學學院(又稱美國影藝學院)的會員，有奧斯卡的投票資格。

陳奕迅的世界巡迴演唱會由2022年於香港啟動，橫跨至2024年。 昨晚廣州最後一場，Eason安歌再唱《空城記》。 昨晚廣州最後一場，Eason安歌再唱《空城記》。

Eason2001年《反正是我》專輯封面跟小余合作過後，之後一直都未有機會再合作，他稱：「今次拍《空城記》MV，係我有一日喺日本聽住首歌，望住個海岸線，突然間諗起佢，所以就馬上搵佢合作，都等咗好耐，因為佢依家已經係大忙人，哈哈。點解一定要等佢呢，因為覺得佢係一個好有心嘅導演。咁耐冇見，再重聚大家都好開心，佢以前可以為一個鏡頭訓喺馬路中心，依家都一樣，個鏡頭剩係拍住隻手，佢都問係咪落咗情感同戲，對住佢我都唔會揸流攤，MV入面我隻手都有戲㗎，哈哈，大家睇下，係咪感覺到。」MV於陽明山上及北海岸拍攝，當時仍是夏天8月份，第一次要穿三件頭西裝行山，Eason話熱到想暈，不過大家都咁落力，自己熱到濕哂都要頂硬上：「最開心係拍到最後，移去淡水北海岸海邊，拍完最後一個鏡頭，即刻除鞋衝落水，個一刻大解放，對腳浸住暖暖海水，好舒服。」 

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昨晚廣州尾場，Eason台上飲水，觀眾又叫又笑，Eason笑言及模仿楊千嬅喺後台係「吻下來，豁出去，彷似飲咗一桶水」，一句亂噏，大家當真，今日竟然上了熱搜，大家都以為楊千嬅真係用桶飲水，亂噏的Eason知道後，也覺得搞笑，叫大家不要相信，他只不過係一時戲言，搞下笑。新一年願望， Eason 昨晚在台上講：「如果快啲有個科技，可以送我喺現場周圍去，去埋後面，山上面同觀眾接觸就最好喇，好似科幻電影咁呀，我企喺一塊板上面，用磁力吸我過去，咁到時上面啲飛就可以貴過最前面，入埋包廂都仲得，哈哈哈。」

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Eason找來老朋友余靜萍為《空城記》執導MV。 Eason在台灣拍攝《空城記》的MV。 陳奕迅下周完成廈門站6場個唱便可以放一個農曆年長假。
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