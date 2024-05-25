陳奕迅因病臨時取消杭州兩場演唱會 爆喊鞠躬道歉

Eason自言生病了，醫生勸喻一定要休息，「 大家好，昨天完成了第一百場的演出，今天起來的時候，我本來是帶著很興奮的心情去跟你們度過這個周末，但是我很抱歉，要讓你們失望了。」他表示下午4時仍如常跟樂隊和舞蹈員彩排，但彩排後發現身體出現狀況，後來越來越嚴重，直至下午六時，感覺身體的問題令他無法應付當晚演出。

Eason：我笑不出來

Eason續說，「我也很想做到歌詞里面說的：『That’s just life 笑對現實的無奈』，但現實是我做不到，至少這一刻我做不到。可能我平常都經常開玩笑，可是這次我卻笑不出來，但這次真的不是開玩笑，是確實的無奈。不幸的事情是會發生的，我必須分享這個壞消息。我很想跟你們度過這三小時的時光，但醫生的建議是，我的聲帶必須要休息。再一次，我真誠的跟大家說一聲抱歉。」演唱會將延期到下星期一及二(5月27、28日)補場，觀眾可以選擇退票，或持原票入座，而外地來的歌迷產生的費用，將由主辦方承擔。現場不少歌迷也陪著落淚，有的大叫沒關係好好休息，加油，大部份歌迷均表示不會退票，希望等到他康復。