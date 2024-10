陳奕迅孖偶像費達拿打網球 緊張變小粉絲遭囡囡取笑

球場上,Eason及樊振東兩個當然球技不及費達拿與張之臻,但論到歌聲他則贏晒,打到一半的他為緩解一下自己緊張情緒,突然高唱了兩句《謝謝儂》:「管他頭痛不頭痛....」即時引起令全場歌迷尖叫歡呼聲四起,球場上也見到不少是專門來為Eason打氣的歌迷,滿場掛滿寫上他大名的橫額: 。結束比賽後,Eason於社交網站上留言 : 「很老實說,可以跟這3位金牌選手出現同一個場合,已經不用多說。我再私心一點,還!要!跟!Roger !Federer!在!同!一!個!球!場!打!球!呢!說完。Participating the same event with these three GOLDen boys have already said enough, TRULY.But on a personal level, I! PLAYED!! TEN!!! NIS!!!! WITH!!!!! RO!!!!!! GER!!!!!!!FED!!!!!!!!!ERER!!!!!!!!!WWWWHHHAAAAAAAAAAAAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」 字裏行間盡顯他的難忘及興奮。