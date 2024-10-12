陳奕迅孖偶像費達拿打網球 緊張變小粉絲遭囡囡取笑

陳奕迅Eason昨日於上海參加《上海勞力士大師賽 費德勒超級摯友之夜》，與偶像費達拿（Roger Federer）組隊，對打中國網球一哥張之臻，乒乓球王子樊振東，最終與費達拿以三盤兩勝，贏了這場友誼賽。能與偶像打波，是Eason發夢也沒想過的事，完夢的Eason，開始前緊張過上台唱歌，完成後開心到飛起，嫌如小粉絲一樣站在偶像後面等Selfie，連女兒「包包」康堤也取笑他，說從來未見過爸爸變了小粉絲的樣子。

一向喜歡打網球的Eason，昨晚終在上海完夢跟偶像費達拿打波，賽前他一直非常緊張，見到費達拿後，更化身小粉絲，第一時間拿出自己收藏的費達拿傳記及網球、網球拍等求簽名，沒想到費達拿竟然送他一塊平日自己用開的同款網球拍，令他當場O嘴驚喜萬分，還緊張跟費達拿坦言：「我女兒在取笑我，說從未見過爸爸像個粉絲的樣子，哈哈。」Eason又把自己演唱會推出的紀念產品、訂製手提袋，以及唱片送了一套給費達拿作回禮。而另一邊，早前Eason向樊振東隔空邀約一起打乒乓球，並且專門買了一塊乒乓球拍，等樊振東來才開封簽名，昨晚兩人相見，樊振東馬上為Eason簽好乒乓波板，Eason就特別為樊振東準備了簽名CD，令樊振東相當開心。

球場上，Eason及樊振東兩個當然球技不及費達拿與張之臻，但論到歌聲他則贏晒，打到一半的他為緩解一下自己緊張情緒，突然高唱了兩句《謝謝儂》：「管他頭痛不頭痛....」即時引起令全場歌迷尖叫歡呼聲四起，球場上也見到不少是專門來為Eason打氣的歌迷，滿場掛滿寫上他大名的橫額: 。結束比賽後，Eason於社交網站上留言 : 「很老實說，可以跟這3位金牌選手出現同一個場合，已經不用多說。我再私心一點，還！要！跟！Roger ！Federer！在！同！一！個！球！場！打！球！呢！說完。Participating the same event with these three GOLDen boys have already said enough, TRULY.But on a personal level, I! PLAYED!! TEN!!! NIS!!!! WITH!!!!! RO!!!!!! GER!!!!!!!FED!!!!!!!!!ERER!!!!!!!!!WWWWHHHAAAAAAAAAAAAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!」 字裏行間盡顯他的難忘及興奮。