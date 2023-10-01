陳奕迅完成北美六地巡演 驕人成績創華人歌手紀錄

完成六站演出，Eason謂每一站也很難忘，過去巡迴演出會很趕，馬不停蹄唱完一個地方再飛到另一個地方，中間是沒有甚麼休息時間，但今次去了一個月，只唱了六晚，當中他有時間好好休息聲帶，又可以感受當地城市，及與不少在北美生活的舊朋友會面， 所以都幾開心，他表示：「其實我夜晚好少出街， 不過日頭有時間就去過睇網球賽，同朋友見下面聚下舊，冇諗過shopping，但竟然都買左幾塊網球拍，係Chicago仲迷上咗一樣新運動， 叫做Pickleball，唔覺意又買咗幾塊拍。」另外他亦是第一次帶過百人的團隊一起巡演，Eason謂：「百幾人一齊去北美巡演，呢個團隊真係令我覺得好自豪， 第一次咁大隊人一齊出發，好多謝佢哋呢個月為我付出啦， 唔單止開工， 仲要係北美成個月咁耐， 又要佢哋去玩同使錢，哈哈。」講到他是華人第一位歌手於三藩市Chase Center演出， Eason就謙稱冇咩特別：「係咪第一個都唔係咩特別，我最緊要反而係觀眾睇得開心，明我個騷講緊咩，最開心係收到唔少歌迷睇完騷啲留言， 佢哋話入場聽到好多從來冇聽過嘅歌，冇《十年》，冇《單車》，冇咩咩咩......但演唱會完了發現嗰啲未聽過嘅歌都好好聽， 現在歌單之中都係我嘅「新 歌」。我估佢地係接收到個騷，呢個先係令我最開心。」

網傳Eason溫哥華門票賣得不是很好，Eason於溫哥華舞台上望著全場爆滿觀眾笑道：「 好多謝你哋， 之前話溫哥華啲飛係賣得最差，但係依家又唔係好覺喎....咪又滿晒，幾好嘢喎你哋，俾多啲掌聲大家!我知啦，係你哋慢，聽講你哋係慣咗買飛買得好慢，我差啲諗住咁不如取消咗佢啦。來到溫哥華我知啦，我嚟到都唔係好想做嘢....啲天氣又落下雨咁， 個人剩係想唔做嘢， 行步路都慢.....哈哈。」因為溫哥華是北美的尾場，所以安歌時他唱了三首歌，令觀眾十分開心，又忍不住口爆出好消息，五年沒有出唱片的他向觀眾說：「我就快出碟啦！錄左好耐啦，隻碟同Fear and Dreams 好有關係， 好希望隻碟可以帶到力量俾大家，喺大家經歷過好多唔好嘅事、壓力同驚恐之後，可以一齊停一停，放鬆呼一口氣， 抬頭再望，原來仲有路可以繼續行， 幾時出稍後會公佈。」演出完之後， Eason留於溫哥華過中秋，跟當地好朋友聚舊，他表示；「祝大家中秋節快樂呀！唱完溫哥華就唔落雨天，天氣好好，我出咗去享受下城市氣氛，當地真係好多老朋友， 所以就留多兩日大家一齊過節開心下」Eason之後返到香港就要收拾心情，為今個月澳門9場演唱會做準備。