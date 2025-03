陳奕迅宣布世巡5月開東京站 約定歌迷見證首個日本個唱

自2022年12月開始,陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會已先後走過香港、馬來西亞、新加坡、台北、北美、澳門、上海、成都、廣州、廈門、西安、南京、武漢、寧波、大連、杭州、泉州、蘇州、深圳及合肥等地,贏盡口碑。

陳奕迅的FEAR and DREAMS主題巡演像是一台具有深刻哲思、需要觀眾全身心投入去探索體驗的藝術大騷。陳奕迅正式官宣FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會於今年舉行東京站,是他首次日本個唱,Eason將在5月3日登陸K-Arena橫濱,為了帶給歌迷絕佳的視聽體驗,整場東京站演唱會在籌備製作上,從硬體設備、舞台設計、舞美視效以至歌單編排,陳奕迅及其團隊用心籌備良久,原版舞台即將登陸東京,這場華麗艷絕的FEAR and DREAMS可謂高質量的誠意之作,相信陳奕迅的魅力必將點燃東京觀眾的音樂熱情,為歌迷朋友們帶來獨一無二的視聽盛宴。