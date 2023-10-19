陳奕迅感冒身體不適 澳門個唱延至月尾補辦

陳奕迅(Eason)近日在澳門舉行個唱，惟他完成三場演唱會完畢後，在17日開始感到身體不適，出現感冒徵狀，求診後應醫生建議，需要休息。主辦單位稱為歌手個人健康及確保能帶給每場觀眾有質素之表演，決定把本月20日至22日共3場的《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會-澳門站》延至10月26日至11月1日期間補場。
大會著手持受影響的3場觀眾可選擇持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會，如經金光票務購票但仍未領取門票的觀眾，可於10月24日起前往票務櫃檯取票，觀眾可持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會。如未能於補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於明天(20日)上午11時起至10月23日下午2時期間申請退票。
由於補場的場次改為平日進行，有不少人表示需要請假才可到澳門欣賞，只能忍痛退票。大會亦明白會有退票情況，同時也有不少人想進場看Eason演出，大會準備於23日下午5時，把以上延期的三場演唱會，退票的少量名額在金光票務重新發售。最後，主辦方及Eason再次為延期受影響場次演唱會為觀眾帶來的不便致歉。
已購票的觀眾現可選擇︰
(A)在原訂場地澳門威尼斯人金光綜藝館進行補場，具體票務安排如下:
延期後，場次對應如下(全為2023年日期)：
10月20日 晚上8時>>10月26日 晚上8時
10月21日 晚上8時>>10月31日 晚上8時
10月22日 晚上7時>>11月1日 晚上8時
主辦方不會提供任何演唱會門票報失補償安排,如觀眾未能提供完整演唱；會門票正本(連同票根)，將不獲得接納入場觀看對應場次的補場演唱會；如觀眾未能按上述受影響場次指定補場日期前往觀看指定補場場次演唱會，主辦方將不會安排作出退款。
(B)如未能於補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於2023年10月20日上午11時起至10月23日下午2時期間申請退票，退票手續如下：
退款手續申請限期：2023年10月20日上午11時起至10月23日下午2時截止
金光票務辦公時間上午11時至下午7時致電+853-2882 8818(澳門)/+852-3065 9899(香港)/4008 429018(中國大陸) 申請退款。