陳奕迅感冒身體不適 澳門個唱延至月尾補辦

陳奕迅(Eason)近日在澳門舉行個唱，惟他完成三場演唱會完畢後，在17日開始感到身體不適，出現感冒徵狀，求診後應醫生建議，需要休息。主辦單位稱為歌手個人健康及確保能帶給每場觀眾有質素之表演，決定把本月20日至22日共3場的《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會-澳門站》延至10月26日至11月1日期間補場。

大會著手持受影響的3場觀眾可選擇持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會，如經金光票務購票但仍未領取門票的觀眾，可於10月24日起前往票務櫃檯取票，觀眾可持原門票按原座位觀看對應補場場次演唱會。如未能於補場場次前往觀看演唱會之觀眾，可於明天(20日)上午11時起至10月23日下午2時期間申請退票。

由於補場的場次改為平日進行，有不少人表示需要請假才可到澳門欣賞，只能忍痛退票。大會亦明白會有退票情況，同時也有不少人想進場看Eason演出，大會準備於23日下午5時，把以上延期的三場演唱會，退票的少量名額在金光票務重新發售。最後，主辦方及Eason再次為延期受影響場次演唱會為觀眾帶來的不便致歉。