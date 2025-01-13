陳奕迅泰國演唱會疑成園區目標 作戰計劃曝光：很多傻白甜 多進貨

陳奕迅泰國演唱會疑成園區目標 。

陳奕迅（Eason ) 日前宣布原定下月22日在泰國曼谷舉行的演唱會取消，有指是受到王星事件影響，加上不停有人於網上散播前往泰國旅遊非常危險的言論，甚至有人揚言正等赴泰睇Eason演唱會的歌迷。近日，網上就流傳了一則發文，指疑似有園區「經理」的「作戰計劃」，目標是Eason的粉絲。

網上的一張截圖，有人自稱在詐騙園區逗留了三個月，園區「經理」在早上開會中特別提到Eason 在泰國曼谷的演唱會是他們的目標，並表示：「來泰國看演唱會的傻白甜很多，既有年輕漂亮的女孩兒，也有富貴多金的男人，咱們一定要把握住這個機會，多進貨，大家都過個好年。」「經理」更指大多數是傻白甜，也有腰纏萬貫的男人，一定要把握這個機會。 文中又透露了園區「經理」的周詳計劃，包括扮成Eason 的鐵粉，在網上發文找「搭子」，更打算扮成泰國留學生，精通泰語，對泰國瞭如指掌，可以給粉絲當導遊，並表示：「目的只有一個：把人騙過來。他（經理）拍著胸脯保證，獎金提成絕對少不了。」最後，「經理」更指示園區的男性員工扮成出租車司機或三輪車司機等，把那些剛下飛機的粉絲接走。

另外，有網民在平台發文稱︰「在那種猶豫是否去泰國看演唱會的帖下面評刷論區裡看到有一個說自己在泰國讀過書，會泰語，可以一起去演唱會，但她還在收票，能收到就去看，收不到就去場外打卡然後陪玩之類的，還可以提供省錢攻略，讓加群，她到時候會在群裡發攻略和一些注意事項」。

網民認為對方可能是拐別人去園區的人，著大家要小心。「該帖文形容，「這些話術也太像搞電詐的了，關鍵是還有好幾個追星人去私（私訊）她，我真懷疑裡面說要加她的有幾個都是托兒（看她主頁是有一點追星的東西，但這個完全可以偽裝）國外追星還是最好找知根知底的搭子結伴而行吧，演唱會有很多次，你的命只有一次。」