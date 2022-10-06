陳奕迅演唱會公開售票網路大塞車 開售一個鐘唔夠一成飛賣出

陳奕迅12月喺紅館舉行嘅首次跨年演唱會Fear and Dreams ，門票今日朝早10點起公開發售。雖然呢次個唱冇優先訂票，而且有超過5成門票留作公售，但係唔少網民都投訴，售票網網頁同app一早已經大塞車。莫講話買飛，連load都load唔到。小編今朝9點幾開始試下登錄網站，結果個幾鐘頭都入唔到！

到11點左右，終於見到入去買飛嘅網頁，資料顯示5萬8千張飛當中，只係賣出4千幾張，佔整體一成都唔夠！明顯係因為處理唔切而影響銷情。

售票網又塞車

售票網塞車都唔係第一次發生，今年5月MIRROR紅館演唱會公開售票，好多鏡粉都係入唔到個系統，就算有幸撞入都唔代表買到飛，結果12場演出合共3萬7千幾張，用咗12個鐘頭先賣晒。

本來Eason今次嘅演唱會喺2019年舉行，但基於當時社會氣氛而取消，加上後來新冠疫情爆發，更加開show無期。而之前Eason捲入「新疆棉」事件，亦令唔少樂迷揚言唔買飛。呢次演唱會暫定開18場，俾公眾買嘅門票數量多咗，而且同內地口岸未完全開通，少咗內地Eason歌迷爭埋一份，起初唔少人以為買飛難度會冇以前咁高，點知都係要搶！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載