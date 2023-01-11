陳奕迅演唱會進入倒數階段 憂失聲哭灑紅館認自己太緊張

他續說︰「我又怪責自己，加乜野場，做25場咪好囉，自己戇居、覺得一路都好好，我又27號生日，咁27場幾好喎，其實大家咁好，搶飛入來支持我，我唔應該諗番轉頭，即係呢個騷都係想帶俾大家一些理念，人經常thinking too much ，我都係諗太多，所以下午回來綵排時，真係又驚又緊張，沉過依家一千倍，嚇親所有工作人員，其實係我太緊張，自己同自己比較，不想令大家失望.... 諗太多..... 」

陳奕迅(Eason)休息一日之後，昨日舉行第24場演唱會，而他的個唱亦尚餘數場便完結，未知是否身體開始出現倦意，他發現聲音出了問題，令他非常擔憂自己失聲。他說︰「呢兩日....不知天氣定咩...有啲嘢發左出嚟，我突然好驚，好驚自己冇聲....。」

到安歌環節，Eason揀了他近年非常喜歡的一首歌《相信你的人》送給大家，唱畢他第一次留下來解釋為甚麼揀這首歌。他說︰「呢隻歌係我19年，為部電影「銀河補習班」而唱，鄧超導演帶埋部未完成的電影，飛來香港比我睇，問我有冇興趣唱隻歌。佢最初想用《單車》改國語版，但係我覺得佢咁有誠意，《單車》亦唔係好適合變國語版，最後我搵左台灣我好尊重的一位好朋友，陳小霞寫詞，姚若龍作曲，佢地話放心交比佢地，最後這首歌出來，不知係人年紀大易感觸定點，歌詞真係好令人動容。

Eason續說︰「我知大家香港人鐘意廣東歌，但一隻好歌，點解要分語言呢？音樂係世界語言，你可能聽一隻土耳其歌你都會被感動，所以我好想用來送俾大家....」語畢，Eason突然感斶到控制不到情緒，二十多年來第一次於台上落下淚來，泣不成聲。

他抹著淚水說道: 「唉，我係唔suppose比呢個樣人，二十多年來，我從來都唔會俾呢個樣大家睇嘅....唉，羞家，失禮失禮..... 我通常剩係帶歡樂同慎怒比大家，哈哈....我冇哀愁，哀愁係晒歌裡面，我亦唔想喊，喊緊點唱歌比大家聽....呢隻歌陪左我兩三年，每當我有不開心，迷惘時，呢隻歌比左好多力量我，所以我特登揀來送比大家，請大家相信: 勇氣就係魔術，可以幫到你。」