陳奕迅演唱會 | 即睇周邊產品！$4100背囊拍得住潮牌 仲有$550蠟燭

一連25場嘅陳奕迅Fear and Dreams演唱會將於周五開鑼。近年唔少演唱會都會推出周邊產品，今次Eason開騷一樣唔例外，最大路嘅衛衣、Tee、帆布袋之外，仲有2樣少見得嚟仲相當豪，買得嘅fans唔止有財力，仲係愛呀哈利。

周邊產品上出現$4100背囊，價位拍得住唔少日本潮牌，不過收得呢個價位就唔止因為Eason個名。據介紹，背囊由日本品牌DIGAWEL設計，著名手提袋品牌Porter嘅生產商Yoshida & Co.製作，Eason就提出唔少意見，例如背囊尺寸、間隔等。另外仲有一款旅行用嘅輕便袋仔，價錢為$1300。

香薰蠟燭$550

另一款特色產品係香薰蠟燭，來自法國嘅生產商同過唔少國際品牌合作，而味道更加係由Eason親自去法國調配。蠟燭有一黑一白配色，各款只有500個，單隻買$550，2款一齊買就$1000。

限定版tee同衛衣

其他產品雖然都係演唱會常見嘅tee同衛衣等，但都有唔少心思。雙面tee一共有8隻色，灰色同白色以外嘅6隻色都係場館限定版，每款得100件。而今次周邊上嘅插畫係由日本插畫家Noritake 負責，以近年流行嘅簡約線條畫風，勾勒出Eason樣貌。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉