陳奕迅演唱會｜原為4D騷兼有氣味 encore歌單大有玄機

陳奕迅演唱會昨晚舉行第八場，撞正世界盃決賽，Eason笑言不要太夜，觀眾卻老實不客氣表示「沒有所謂」。這晚繼續有不少好友現身支持，而前晚則有謝霆鋒。問到霆鋒知不知Eason在台上扮他的chok樣時，他說︰「係咩？我唔知，不過都有睇佢演唱會新聞，好戥佢開心，好成功。」此外，梁詠琪、胡杏兒、MC張天賦、岑寧兒、陳蕾、李克勤、林二汶、胡蓓蔚、姚子妮、陳敏之、王君馨、卓韻芝、Eric Kwok、岑建勳等等，均於這幾晚來為Eason加油。

Eason自嘲太吹得

近日天氣轉寒，Eason也備受響，這兩天一口氣唱晒29首歌後，也得多喝水免乾燥影響聲線，他又經常笑言說話太多，風入口會喉嚨乾，不過吹神不是浪得虛名，把口講不停，最後也停不了的「吹」，觀眾每晚都非常期待陳大師講Talk，兼聽得十分興奮。

Eason表示，這個騷2018年開始構思，當初是想做個4D騷，打算不單止舞台表演，還會連帶氣味，感受體驗，「諗住唱到咩歌，你可以聞到氣味，例如海風，落雨，有水呀咁……因為我覺得天氣係好影響人類情緒。好似最近凍，大家都唔想開工，想喺床瞓多陣。我係一個守唔到秘密嘅人，忍唔到口唔講，不過呢幾年好多嘢講咗都發生唔到，習慣咗喇，唔講囉……呢幾年我好忙㗎，打網球、打網球……同打網球……練下氣啦咁……諗住唔知幾時可以做番騷，都要keep下，唔好俾自己肥。好開心我哋終於等到啦！可以同大家一齊見面，係值得等嘅，有時係會緊張，係會驚，但係好彩，It is a good day。所以，大家都係唔好諗太多，享受目前呢一刻先，keep yourself busy，煩惱會解決到嘅。」