陳奕迅演唱會｜原KEY唱《黃金時代》震驚網友 Encore曲目跟專輯推出時序有關？

一共開25場嘅陳奕迅Fear and Dreams演唱會，開咗3場之後休息一晚，以免重演2010年Eason「爛聲」頂硬上嘅情況。新冠疫情之下，Eason亦都好小心，前晚有歌迷俾隻碟佢簽名，簽完之後Eason即刻拎消毒酒精噴手，以免有咩差池。

用原key唱回到20年前

雖然只係開咗3場，但係歌迷放上網嘅片段被廣傳，唔少人都讚Eason聲線比前2次紅館演唱會高質得多，第2、3場嘅Encore時段唱《抱擁這分鐘》同《黃金時代》，Eason更加用原key獻唱，難怪網民話「回到20年前水準」！

至於encore曲目，有心水清網友估計，第一場Eason唱嘅係出道首張專輯嘅《遊離份子》，第二場唱嘅係第2張專輯《與我常在》嘅《抱擁這分鐘》，而第3場唱嘅《黃金時代》係第3張唱片《我的快樂時代》嘅歌，於是可以估計到Eason會順住廣東專輯推出次序，每晚揀一首歌嚟encore。如無意外，今晚第4場將會唱出《天佑愛人》嘅歌曲，唔知會係邊首呢？小編想聽《我的世界末日》呀呀呀～～

今次Eason嘅公司會將每晚演唱會encore片段掟上youtube，無飛嘅都可以一齊睇！

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載