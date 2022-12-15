陳奕迅演唱會｜台上叉錯腳險絆倒 Encore唱《K歌之王》感動眼紅紅

陳奕迅(Eason)的《Fear and Dreams》演唱會昨晚來到第五場，觀眾反應熱烈令Eason愈唱愈投入，單是《黑夜不再來》，他已經唱了五個不同版本，令觀眾讚嘆不已。

由於昨晚不論台前、山頂的歌迷也熱烈萬分，搞到Eason也差點忘記歌詞唱不下去，並且唱歌期間為答謝大家，不斷爬上舞台最高位跟山頂朋友打招呼，他說：「我聽到你地話想望真啲，我都想望真啲大家！」唱到《七百年後》，Eason落山時差點於高樓梯叉錯腳，幸好及時平行回來，笑住同觀眾講：「你哋真係太勁，搞到我都亂晒呀！真係！哈哈哈！」來到一口氣29首歌後的talk環節，Eason笑道：「你哋真係好勁。我想問下大家會唔會每晚上網係到搜尋個騷有咩睇？」Eason就回應歌迷表示： 「我就唔睇嘅，唔怪之你個樣咁攰啦你。哈哈哈....其實最緊要係咩？最緊要係依家！Now！咁早知幾冇癮...」Eason多謝觀眾特登搶飛入場，接着他又忽然間問觀眾：「你哋入場仲有冇『嘟』入嚟？」觀眾答：「唔駛『嘟』啦！」他才醒悟：「係喎，依家剩係『嘟』針卡...有冇一個唔係慣心態？做咩唔『嘟』我，『 嘟』啦....哈哈。」引得全場大笑，Eason再講：「其實，『嘟』不『嘟』都好啦，有啲嘢慣咗啦。即係好似我唔出聲，就有人會無端端即刻大叫EEEEEEE神！咁鍾意叫，嚟啦！一齊起身，再大叫啦。」昨晚安哥部份，Eason選唱了《K歌之王》，全場音樂響起已為了瘋狂，引發七千人一齊大合唱。Eason唱幾句已經明顯滿眼通紅，一直強忍淚水，要求自己好好唱完整這首歌。