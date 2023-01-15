陳奕迅演唱會｜女兒康堤聽《大個女》落淚 Eason：估佢18歲終於明白(有片)

陳奕迅(Eason)於紅館舉行的27場《Fear and Dreams》跨年演唱會，昨晚(14日)晚舉行尾場，Eason於encore時段首度公開演繹新歌《人啊人》後，他大感而發地分享了關於傳承的體會，先後唱了《大個女》送給下一代、《暴歾天物》呼籲減廢生活和《單車》感謝上一次，其間當他唱18年前女兒陳康堤出生送給她的《大個女》時，台下的女兒陳康堤不禁眼濕濕落淚。最後，Eason以《人來人往》和《歌頌》為演唱會畫上圓滿句號。

觀眾唱 《天下無雙》 難忘又驚喜 尾場歌迷特別熱情，Eason唱到在第三部分的《今日》時，觀眾企起身亮起手機，全場一片燈海。場外早有fans派發應援手幅，呼籲入場觀眾在Eason唱畢第29首作品《我們萬歲》後，準備talk環節時，齊齊舉行印有Eason樣子、寫著「從前沒講，今晚要說多謝你」的手幅，並大合唱一段《天下無雙》送上驚喜，大感驚訝的Eason笑指印在手幅上的樣子似鄭欣宜(Joyce)，亦即興唱了這歌的一小段作回禮。

感恩尾場演出圓滿 完騷後，Eason接受傳媒訪問時表現興奮，高呼：「完咗喇，好開心！」對於尾場表現，他自感滿意：「今日是lucky day，好彩演出是圓滿，很安樂可完成件事。」他表示前晚開騷後發現聲帶有點緊，幸好經休息後迅速復原。談到今次開27場破了自己紀錄，他強調無意再挑戰更高紀錄，自問難與張學友等前輩相比。Eason自爆曾因加場決定而忟憎，因為加開的第一場(1月10日)感不適，很擔心聲爛唱不下去，他笑言：「做人都係唔好浮，踏實啲比較好。」談到那天唱《相信你的人》時首次在舞台上喊，他坦言自己也難以置信，解釋指這是2019年的作品，「這幾年全港經歷起與伏，當人有挫敗和脆弱時，聽這歌特別感動，年紀大就會這樣。」

完騷即跟妻女擁抱 Eason坦言，經常被朋友指生活多壞習慣，不愛惜身體，今次非常節制，戒吃刺激性食物，連飲咖啡奶茶也沒有飲。在開騷日子自我隔離住酒店，他直言很掛念太太徐濠縈和女兒康堤，完騷很已立即兩人擁抱。對於女兒聽《大個女》時落淚，Eason表示沒有問她原因，「我估計是她18歲，終於明白這歌講咩，我記得她鍾意這歌，也知道歌詞是林夕寫給她，我今日也不只是唱給她聽，但我諗她大個咗終於明白。」他引用歌詞「最重要心記得要開/最終不管輸贏都一般可愛」，寄語下一代要活得開心。