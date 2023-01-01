陳奕迅演唱會｜宣布加開兩場 Eason元旦除罩送鬼臉迎新年

陳奕迅(Eason)的《 Fear and Dreams演唱會》來到第十八場，為與一眾歌迷倒數，他安排個唱於晚上九時半開場，到踏入凌晨，Eason帶領全場觀眾一起倒數，happy new year歡呼聲震裂紅館，他不單送上最後一段《浮誇》，安歌選了自己作曲的《床頭床尾》外，亦再次因為觀眾不肯離開，再次出來，送上《兄妹》及 《歲月如歌》，令大家十分開心。
加開最後兩場
Eason今次個唱叫好叫座，不單有歌迷要求叫加場，連Eason身邊也有不少朋友仍買不到飛，不停叫他加場，經過18晚演出，他考量過體力，昨日他最終首肯把本來用作休息的日子放棄，再加開1月10、11 兩場以滿足大家需求，1月5日上午十時，城市售票網八成門票，全部公開發售！
演唱會開始以來，Eason每晚安歌，也是跟著他出道年份開始，每年揀選一首他十分喜愛之歌曲，出道27年的他，加場之後，剛好是27場，正好完滿了他的安歌環節。
保持距離
為了餘下9場演出平安成功，Eason也十分小心，昨晚有前排觀眾向他送花，他也不敢接，不停多謝對方，坦言還有很多場數仍需演出，他還是遵守大會規定，不能有太近矩離接觸、收取禮物。而大除夕演出過後，他也只是隔著紅館長長走廊，跟女兒包包及老婆離遠揮手，脫下口罩兩秒，送上凌空一吻互祝新年快樂，繼而再一個人返酒店。
大打親民牌
昨晚由於大除夕封路，Eason的車離開不到，結果到凌晨兩點才可以離開。紅館門外仍有大批歌迷，於寒風中呆等一個半小時，最後Eason上車前一一跟他們打招呼道再見才離開，上車前更脫下口罩兩秒送上可愛鬼臉，非常搞笑。