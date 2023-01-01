陳奕迅演唱會｜宣布加開兩場 Eason元旦除罩送鬼臉迎新年

陳奕迅(Eason)的《 Fear and Dreams演唱會》來到第十八場，為與一眾歌迷倒數，他安排個唱於晚上九時半開場，到踏入凌晨，Eason帶領全場觀眾一起倒數，happy new year歡呼聲震裂紅館，他不單送上最後一段《浮誇》，安歌選了自己作曲的《床頭床尾》外，亦再次因為觀眾不肯離開，再次出來，送上《兄妹》及 《歲月如歌》，令大家十分開心。

加開最後兩場

Eason今次個唱叫好叫座，不單有歌迷要求叫加場，連Eason身邊也有不少朋友仍買不到飛，不停叫他加場，經過18晚演出，他考量過體力，昨日他最終首肯把本來用作休息的日子放棄，再加開1月10、11 兩場以滿足大家需求，1月5日上午十時，城市售票網八成門票，全部公開發售！

演唱會開始以來，Eason每晚安歌，也是跟著他出道年份開始，每年揀選一首他十分喜愛之歌曲，出道27年的他，加場之後，剛好是27場，正好完滿了他的安歌環節。

