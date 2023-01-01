熱門搜尋:
C觀點 比利 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-01-01 13:06:41

陳奕迅演唱會｜宣布加開兩場 Eason元旦除罩送鬼臉迎新年

分享：
陳奕迅與歌迷一齊倒數。

陳奕迅與歌迷一齊倒數。

陳奕迅(Eason)的《 Fear and  Dreams演唱會》來到第十八，為與一眾歌迷倒數，他安排個唱於晚上九時半開場，到踏入凌晨，Eason帶領全場觀眾一起倒數，happy new year歡呼聲震裂紅館，他不單送上最後一段《浮誇》，安歌選了自己作曲的《床頭床尾》外，亦再次因為觀眾不肯離開，再次出來，送上《兄妹》及 《歲月如歌》，令大家十分開心。

陳奕迅與歌迷心情同樣興奮。

陳奕迅與歌迷心情同樣興奮。

加開最後兩場

Eason今次個唱叫好叫座，不單有歌迷要求叫加場，連Eason身邊也有不少朋友仍買不到飛，不停叫他加場，經過18晚演出，他考量過體力，昨日他最終首肯把本來用作休息的日子放棄，再加開11011 兩場以滿足大家需求15日上午十時，城市售票網八成門票，全部公開發售

演唱會開始以來，Eason每晚安歌，也是跟著他出道年份開始，每年揀選一首他十分喜愛之歌曲，出道27年的他，加場之後，剛好是27場，正好完滿了他的安歌環節。 
 

Eason宣布加開兩場。

Eason宣布加開兩場。

保持距離

為了餘下9場演出平安成功，Eason也十分小心，昨晚有前排觀眾向他送花，他也不敢接，不停多謝對方，坦言還有很多場數仍需演出，他還是遵守大會規定，不能有太近矩離接觸、收取禮物。而大除夕演出過後，他也只是隔著紅館長長走廊，跟女兒包包及老婆離遠揮手，脫下口罩兩秒，送上凌空一吻互祝新年快樂，繼而再一個人返酒店

Eason為求餘下演出順利完成，與眾人保持距離。

大打親民牌

昨晚由於大除夕封路，Eason的車離開不到，結果到凌晨兩點才可以離開。紅館門外仍有大批歌迷，於寒風中呆等一個半小時，最後Eason上車前一一跟他們打招呼道再見才離開，上車前更脫下口罩兩秒送上可愛鬼臉，非常搞笑。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受