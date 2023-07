陳奕迅演唱會｜尾場彩排Eason被台灣歌迷搞喊 跪拜答謝大合唱生日歌(有片)

Eason凌空吹蠟燭

過了開心的下午,Eason沒想到歌迷會再為他帶來第二波慶祝,演唱會到talk位時間,歌迷先是舉起「727有何打算?」的大字報,繼而「要不要一起過生日」,Eason還傻更更到說,「可以呀,我生日可以跟你們渡過.....」沒想到馬上迎來哨子聲, 接著全場逾七千位又再砌了「Happy birthday 」, 及「生日蛋糕」圖, Eason見到震撼大字之後,狂叫: 「WHAT?! OMG!!!! COME ON !!!!!How do you do it !!! My Gosh!!」開心大笑大叫之餘,接受全場逾萬人一起唱生日歌給他的祝福,他就以不停拜跪多謝大家作回禮,「你們真的太厲害了!謝謝,Thank you 」繼而歌迷叫他凌空吹蠟燭,Eason運氣一吹之後,紙牌由蛋糕變成禮物,非常之精彩。