陳奕迅演唱會｜由大世界走進人生苦難 (附首場完整歌單)

陳奕迅(Eason)25場演唱會《Fear and Dreams》開鑼，第一部分以「地球大限將至，人類偵測太空怎樣住」為主題。來到第二部份，Eason帶樂迷跳近一點，世界苦難你還是覺得很遠的話，每日面對人生之中的苦難，再麻木的人也不會覺得遠。他揀選了《黑洞》、《龍舌蘭》，以及《準備中》專輯中的Bonus Track《異夢》，道出我們生活中面對的痛。接著而來紅館漆黑一遍，台上下降一盞小燈泡，升上鋼琴，伴著《黑夜不再來》。
驚喜清唱《垃圾》
第三部份Eason帶來「人生是一場無限的輪迴」的訊息，《告別娑婆》和《完》之後，緊接的是《今日》。黑暗過會是晨曦嗎？Eason驚喜清唱了三句《垃圾》:「灰燼裏被徹底消化，我以後全無牽掛，什麼都不怕。」之後再連續唱出《一個靈魂跟你獨白》、《任我行》、《人生馬拉松》、《請相信我》和《四季》等。
Party Medley Mode氣氛高漲
Fear之後，輪到Dreams。色彩繽紛的畫面，Eason唱出《致明日的舞》和《七百年後》，之後是經典的《幸福摩天輪》。Party Medley Mode啟動下，接連帶來《隨意門》、《第五個現代化》、《打得火熱》、《重口味》，觀眾亦在氣氛帶動下，紛紛站立合唱。Encore環節，身穿綠色Tee的Eason再次上台，演繹《遊離份子》為首場《Fear and Dreams》演唱會劃上句號。
陳奕迅Fear and Dreams演唱會首場歌單：
1. 2001太空漫遊
2. 人神鬥
3. 當這地球沒有花
4. 謊言
5. 時代巨輪
6. 想聽
7. 黑洞
8. 龍舌蘭
9. 異夢
10. 如果這一秒鐘你跟我講你不愛我
11. 黑夜不再來
12. 開心不了
13. 告別婆娑
14. 完
15. 今日+垃圾
16. 夢的可能
17. 一個靈魂的獨白
18. 任我行
19. 人生馬拉松
20. 請相信我
21. 四季
22. 與我常在
23. 忘記歌詞
24. Lifes Go On
25. 大人
26. 致明日的舞
27. 七百年後
28. 幸福摩天輪
29. 我們萬歲
30. party medley :
閃、滑鐵盧車站、美麗有罪、隨意門、第五個現代化、放、笑死朕、打得火熱、重口味
31. 遊離份子