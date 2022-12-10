陳奕迅演唱會｜由大世界走進人生苦難 (附首場完整歌單)

陳奕迅(Eason)25場演唱會《Fear and Dreams》開鑼，第一部分以「地球大限將至，人類偵測太空怎樣住」為主題。來到第二部份，Eason帶樂迷跳近一點，世界苦難你還是覺得很遠的話，每日面對人生之中的苦難，再麻木的人也不會覺得遠。他揀選了《黑洞》、《龍舌蘭》，以及《準備中》專輯中的Bonus Track《異夢》，道出我們生活中面對的痛。接著而來紅館漆黑一遍，台上下降一盞小燈泡，升上鋼琴，伴著《黑夜不再來》。

驚喜清唱《垃圾》 第三部份Eason帶來「人生是一場無限的輪迴」的訊息，《告別娑婆》和《完》之後，緊接的是《今日》。黑暗過會是晨曦嗎？Eason驚喜清唱了三句《垃圾》:「灰燼裏被徹底消化，我以後全無牽掛，什麼都不怕。」之後再連續唱出《一個靈魂跟你獨白》、《任我行》、《人生馬拉松》、《請相信我》和《四季》等。

Party Medley Mode 氣氛高漲 Fear之後，輪到Dreams。色彩繽紛的畫面，Eason唱出《致明日的舞》和《七百年後》，之後是經典的《幸福摩天輪》。Party Medley Mode啟動下，接連帶來《隨意門》、《第五個現代化》、《打得火熱》、《重口味》，觀眾亦在氣氛帶動下，紛紛站立合唱。Encore環節，身穿綠色Tee的Eason再次上台，演繹《遊離份子》為首場《Fear and Dreams》演唱會劃上句號。