陳奕迅演唱會｜選唱《畫出彩虹》 向顧嘉煇致敬(有片)

陳奕迅休息兩日，進入第21場演唱會，安歌環節，Eason選唱了顧嘉煇的 《畫出彩虹》，向香港音樂巨匠致敬，唱畢他只是講了一句: 「明就明」，用手勢作了一個敬禮，即獲得無盡掌聲及歡呼聲。繼而他再選唱了《讓我留在你身邊》，說這首歌希望俾到力量大家，於歌聲及歌詞牵動下，觀眾被感動 到HIGH爆，叫聲震裂紅館。

雖唱到第21場，Eason昨晚依然狀態大勇，而歌迷也一樣狀態超勇， 反應非常熱烈，令表演的他也非常震奮。Eason開心之下，於是昨晚Talk位，大家又有bonus，不單得到幾句《孤勇者》，還有令人懷念的《超人的主題曲》， 開心到飛起。Talk位時，現場觀眾瘋狂大叫，不停想跟Eason對話，令他應 接不下，又笑住話，「好亂呀，好嘈呀，好似街市呀喂...今晚觀眾咩事，每次唱歌，我一行過就企起身，我又好似校長一樣，哈哈....」有觀眾大叫 Encore，被Eason笑問，「咩玩法?我未唱完先Encore?哈哈...」十分搞笑。