Eason在紅館舉行的《Fear and Dreams演唱會》第20場。

陳奕迅(Eason)在紅館舉行《Fear and Dreams演唱會》昨晚(3日)來到第20場，過去兩晚均有不少圈中友好入場支持，連周潤發太太(發嫂)亦激罕捧場，投入地隨節拍搖動身體。MIRROR成員Jer(柳應廷)、吳林峰、COLLAR成員李芯駖和Candy(王家晴)、Serrini、Janice(衛蘭)，連詩雅與陳家樂、周文錤、劉浩龍等亦有到場支持。視Eason為偶像的Jer和吳林峰更是high爆，Jer更大展「斬刀手」。

能屈能伸 巡唱港九新界 前晚(2日)的talk位，有觀眾大叫多謝他加場，Eason回應，「多謝我加場……係呀，不過都險險哋架，所以你哋唔好重叫我唱夜啲 ，係咪想我瘦到剩番90磅？我係唔會唱夜啲啦。」昨晚Eason忽發奇想，表示完成27場紅館騷後，將會開始全新的巡迴演唱，「不如由紅磡巡去元朗，再巡去荃灣大會堂，北角新光，又再轉返葵青囉，哈哈哈，有得做梗係做，仲可以去美加，澳紐，台灣，台北、台中、高雄，馬來西亞，新加坡……不過依家真係唔知世界變成點？我冇所謂呀，做細啲囉，我能屈能伸。唉，總之疫情快啲走啦，依家咁多變種，聽講話好勁，大家都小心啲，我更要小心喇。」