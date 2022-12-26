陳奕迅演唱會｜首度於紅館過聖誕 Eason獲送驚喜兩度安歌唱《Lonely Christmas》

陳奕迅(Eason)昨日在紅館舉行《陳奕迅Fear and Dreams演唱會》第13場，原來入行多年的Eason首次在紅館開騷過聖誕，為了防疫減低感染風險，Eason大部分時間獨自留守酒店足不出戶，普天同慶的聖誕佳節，只能獨自度過lonely Christmas。故此工作人員特地為他安排驚喜，在彩排時送上巨型簽名大聖誕咭，平安夜講明聖誕會準時完騷的Eason，獲幕前幕後團隊注滿力量的Eason在演唱會破例兩度encore，其中更徇眾要求高唱《Lonely Christmas》。離開紅館時，大批歌迷在場外合唱聖誕歌，為Eason送上窩心動聽的聖誕禮物。

獲打氣充滿力量

昨日Eason駕駛座駕往紅館時，驚喜發現布置了聖誕裝飾，「嘩，年紀大心血少……搞咩你地，我今日好攰，嘩！我架車……」Easo雖然很攰，仍笑住上車，聽著車廂中的小聖誕樹播放《蒸糕Bell》時，作狀投訴，「搞咁多野，又要我扶住棵聖誕樹……不過都係好嘅。 」

彩排期間，舞台上突響起聖誕歌，一臉迷惘的Eason本來扁著嘴，但見dancer們又跳又唱向他衝過來，並送過百工作人員簽名的大聖誕咭，Eason呆著良久才說，「多謝多謝，我係咁，唔好理我，裡面好開心感動！」繼而逐一向舞蹈員飛吻，笑言已經充滿加量，「我本來好攰, 依家又突然充滿力量！yea！hoo！」除了大聖誕卡，還有一條打氣短片，其實大家還送了一條影片給他，裡面收錄了13晚來看騷的圈中好友和觀眾的感想。