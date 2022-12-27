陳奕迅演唱會｜Boxing Day清唱《浮誇》 肥仔high爆跟住跳 193唔敢企起身(有片)

陳奕迅(Eason)昨晚(Boxing Day)在紅館舉行《陳奕迅Fear and Dreams演唱會》第14場，在Talk位時終被觀眾熱情打動，僅以琴聲伴奏，近乎清唱《浮誇》，觀眾歡呼叫喊聲震撼紅館。
自嘲腳粗額闊
昨晚當Eason唱到第3首歌，觀眾已大叫他的名字，Eason趁機多謝父母為他改好名，又自爆前晚母親來睇騷，戴著黑超興奮跳舞。繼而他以自己作例子鼓勵大家，「我排舞時同dancers跳，佢哋叫我做啲動作，我覺得自己好核突，所以我排舞唔望鏡㗎，從來唔知自己跳成點，隻腳又粗額頭又闊，但既然我都做得，我鼓勵大家，一齊同我跳！記住！做任何事最緊要係有態度！記住！ 唔好唔型、唔好俾韓國人型晒先得㗎！你睇我唱《浮誇》時，佢哋個啲樣……」然後扮目瞪口呆的樣子，全場即拍掌歡呼，並大叫Eason唱《浮誇》。
Christmas Special大贈送
Eason笑道：「要有態度！但都係要低調……低調……哈哈。唱《浮誇》？條片係YouTube呀，隨時上去睇啦……唔得啦，我老啦。」不過觀眾不肯罷休，Eason搞笑稱：「其實我唱得好差，我咪嘴㗎成個騷。」觀眾繼續瘋狂大叫，終於打動到他，「好啦，好啦，老實講佢哋(樂隊)冇練㗎，有冇我隻CD，播出來俾我對嘴啦，算啦，既然你哋咁想聽，唉，Christmas Special唱幾句啦。聽日話你聽，冇喇吓，你班友！但係我依家唔唱，聽日點交待？個個拿住部電話喺度拍，一陣又話我唱錯，我聽日又俾人話啦，死啦，點交待！」接著樂隊以鋼琴伴奏，讓他清唱《浮誇》一小段，為觀眾送上boxing day大禮。
3度Encore
來到安歌環節，Eason揀了《還有甚麼可以送給你》，觀眾又再賴皮不肯離場，終於叫了15分鐘之後，Eason再度出場送多首《沙龍》給大家，令這個聖誕每一位入場觀眾都滿載而歸。昨晚ERROR成員193(郭嘉駿)和肥仔(梁業)、周秀娜、湯令山及女友Moon等亦有來支持，肥仔興奮跟著Eason舞步狂跳，幾乎即場已學齊Eason《重口味》及《打得火熱》所有舞步。而193為免影響後排觀眾，不敢起身忍著於座位上印，有品又體貼。