陳奕迅演唱會｜Boxing Day清唱《浮誇》 肥仔high爆跟住跳 193唔敢企起身(有片)

陳奕迅(Eason)昨晚(Boxing Day)在紅館舉行《陳奕迅Fear and Dreams演唱會》第14場，在Talk位時終被觀眾熱情打動，僅以琴聲伴奏，近乎清唱《浮誇》，觀眾歡呼叫喊聲震撼紅館。

自嘲腳粗額闊 昨晚當Eason唱到第3首歌，觀眾已大叫他的名字，Eason趁機多謝父母為他改好名，又自爆前晚母親來睇騷，戴著黑超興奮跳舞。繼而他以自己作例子鼓勵大家，「我排舞時同dancers跳，佢哋叫我做啲動作，我覺得自己好核突，所以我排舞唔望鏡㗎，從來唔知自己跳成點，隻腳又粗額頭又闊，但既然我都做得，我鼓勵大家，一齊同我跳！記住！做任何事最緊要係有態度！記住！ 唔好唔型、唔好俾韓國人型晒先得㗎！你睇我唱《浮誇》時，佢哋個啲樣……」然後扮目瞪口呆的樣子，全場即拍掌歡呼，並大叫Eason唱《浮誇》。

Christmas Special 大贈送 Eason笑道：「要有態度！但都係要低調……低調……哈哈。唱《浮誇》？條片係YouTube呀，隨時上去睇啦……唔得啦，我老啦。」不過觀眾不肯罷休，Eason搞笑稱：「其實我唱得好差，我咪嘴㗎成個騷。」觀眾繼續瘋狂大叫，終於打動到他，「好啦，好啦，老實講佢哋(樂隊)冇練㗎，有冇我隻CD，播出來俾我對嘴啦，算啦，既然你哋咁想聽，唉，Christmas Special唱幾句啦。聽日話你聽，冇喇吓，你班友！但係我依家唔唱，聽日點交待？個個拿住部電話喺度拍，一陣又話我唱錯，我聽日又俾人話啦，死啦，點交待！」接著樂隊以鋼琴伴奏，讓他清唱《浮誇》一小段，為觀眾送上boxing day大禮。