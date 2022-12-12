陳奕迅演唱會｜Encore唱《黃金時代》全場High爆 Eason咬唇忍眼淚：多謝你哋等咁耐都等(有片)

陳奕迅「Fear and Dreams」演唱會昨晚(11日)來到第三場，Eason交出100分水準，觀眾全晚歡呼不斷，最尾encore驚喜唱《黃金時代》，全場high爆大合唱，歡呼聲掌聲震裂紅館。完騷後，Eason encore片段迅即在網上洗版，獲網民大讚「陳奕迅唱歌真係=美斯踢波，有一Feel就無敵！」、香港最有代表性的歌聲之一」、「歌神.始終係歌神、揮灑自如、把聲好正」。

簽CD 寫錯歌迷名 由於不少觀眾看過報道已知這次演唱會，Eason會一口氣連唱29首歌才跟大家傾偈，大家都屏息靜聽每首歌，昨晚當Eason唱到《幸福摩天輪》時，有接近舞台邊觀眾突然遞上CD攞簽名，而Eason接過CD後笑言，「我好似未試過做做吓演唱會簽CD，哈哈……」他更細心問觀眾名字，觀眾報上名後，他又問:「睿智，係咪智慧個智？」對方回答：「士心志呀……」Eason笑指已寫錯，「咁你今晚改名啦你，哈哈哈…」然後把簽名CD送回給對方，並且伸手跟他互擊拳頭。

見趣怪燈牌玩自嘲 Eason唱畢四部分後，曲，除下耳機享受觀眾呼歡及叫聲，笑問：「邊一個發明左耳機？係有啲掃興㗎！八十年代係紅館睇騷，雖無耳機但即時反應係好正。今晚你地都好正，冇理由我唱緊歌你地都重狂叫啦，但係我雖然聽唔到你哋啲聲，都見到大家眼神，重有個啲燈牌，你睇……成晚睇住『肥陳』兩個字，其實好掃興。」當歌迷換上『歌聖』燈牌，Eason笑道，「歌聖？歌手算啦.……」年近半百的他感激粉絲亦願為他製作有趣燈牌。