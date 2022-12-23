陳奕迅演唱會15,000個「放寬位」 一小時售罄 

陳奕迅演唱會昨日（22日）上午十點開賣餘下14場的一萬五千多個「放寬位」，一 小時宣布全部售清，仍在不少歌迷網上哀哭買不到，連售票網都未進到 過。是次Eason出售的「放寬位」當中多數是山頂位，及佈滿全場不同位置 的一人之境「放寬位」，沒想到一樣「秒殺」，非常誇張。

昨晚因為防疫再次放寬，Eason終於迎來三年來的首次紅館真正全場滿座盛況 ！全場觀眾反應超級熱烈，Eason一口氣唱完29 首歌後，竟然不多吹水，即刻就又再進入快歌又跳又唱，有觀眾見他汗流不止，忍不住叫他: 「 唞下 先!」Eason笑著說，「我唔係唞啊，唔駛唞呀其 實!嚟啦!跳!」昨晚安歌，Eason選了「最佳損友」，音樂一響亦即歡呼聲震裂紅館。

此外，Eason 今日在社交平台預告今晚8點會發放《人啊人》的幕後花絮 ROAD TO LIFE，Eason與導演陳健朗及一班拍攝隊伍，一同相約坐一起討論「人」究竟是什麼? 這個ROAD TO LIFE 花絮拍了一晚通宵，影片中見Eason初嘗踩滑板，還挑戰難度高動作，幾乎踩出個一字馬來，又撞到 腳趾痛到飛起，坐上電車夜遊，遊走深夜香港街頭，感受「人」生，Eason於影片中亦表示，「好開心遇到這首歌，因為這首歌所以發生了這 麼多難忘的回憶...」他坦言不知自己在大家心中是一個什麼的人，但可以 好肯定一個人一直活於舒適圈，會失去動力，所以他並不是追求什麼再上 一層樓，什麼名什麼利，現刻的他，最想追求的是志同道合的新舊朋友，大家一起創作，去撞一些火花出來，這些火花就是他生命中的無限動力。