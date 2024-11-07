陳奕迅為艾美獎動畫《奧術》第二季唱華語主題曲 Eason爆高音挑戰難唱：不停練到爛熟(有片)

陳奕迅(Eason)繼《孤勇者》後，再與《英雄聯盟》聯手打造第二季《奧術》影集的中文主題曲《這樣很好》。全劇共有22首歌曲，Eason是唯一參與的華人歌手，可說是把華語歌曲帶進國際市場。由《超人主題曲》、鋼之鍊金術師的《不死傳說》及《孤勇者》，Eason再次擔任跟動漫結緣，他也直言，「對啊，跟這些動漫、超現實英雄故事歌緣份沒斷過，但我又沒想太多，覺得很榮幸，能把中文歌推向愈來愈大的聽眾群，是我的運氣和福氣及緣份，一切剛剛好，到我走到這階段，人生有經歷之後唱《這樣很好》，只覺很感動。」《這樣很好》已於音樂平台上架，MV於今晚(7日)18:50 於 Eason官方 YouTube平台首播。《奧術》第二季則於本周五(9日)在Netflix上線。

《奧術》第二季另外21首插曲，分別由世界各地不同的傑出歌手演釋，包括Imagine Dragons、 d4vd、Stray Kids及Emily Armstrong (Linkin Park 新主唱)等，陣容頂盛，Eason則主唱中文版主題曲，他形容歌曲予人在漆黑海洋一個人飄進之感，「像是經歷很多事後，得到一絲平靜，所以最好是戴上耳機，放鬆整個人，放下工作才去聽這首歌。當然連MV有畫面，會更深領悟這首歌的意思。當中歌詞講到與自己靈魂和解，告訴我們在這個充滿內耗的成人世界，只有回到孩子的模樣才能夠將自己釋放。每個人都可以卸下 『 大人』的面具，一直當一個 小孩 ，『這樣』也『很好』這一點最令我動容。這首歌不僅是寫給劇中的Isha，也寫給過去、現在、未來的無數個正在尋找自己的『Isha』。」

爆高音 有難度

不少人都認為這首歌非常難唱，沒多少人可挑戰，亦期待聽Eason現場演繹的震憾，Eason用了兩個多小時錄唱這歌，他直言，「的確是難唱，所以也不可能錄很長時間，否則他會錄到失聲。他用了一段時間去了解歌曲的故事內容，才進錄音室，副歌部份需要用很多能量才可完成，爆上高音其實是情緒所到，自發向上爆，而且都是一口氣唱完，並非分段來錄。」

練歌是無可避免

問到這是否最難唱的一首歌，他稍作思考才答道，「《苦瓜》、《浮誇》難唱的一首歌,他想了想,「苦瓜 、都不易唱，是不是最難唱，我又沒有這感覺，我只可以說，作為歌手，雖然我的同事平日很少見我練歌，但我是一個不停練歌的人。練歌是無可避免，練到爛熟，不停研究首歌,才進錄音室是最好的。沒有所謂最難唱，練得多便可以。這首歌目前我覺得跟它的相處仍不多，假以時日，我會唱得再輕鬆一些。一定會有機會現場唱給大家聽，因為我也想試現場唱會是什麼狀況。我又不擔心現場不夠氣，不能一口氣唱，哈哈！唱現場是不會想太多。」