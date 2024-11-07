陳奕迅為艾美獎動畫《奧術》第二季唱華語主題曲 Eason直言好難唱要不停練到爛熟

陳奕迅(Eason)繼《孤勇者》後，再與《英雄聯盟》聯手打造第二季《奧術》影集的中文主題曲《這樣很好》。全劇共有22首歌曲，Eason是唯一參與的華人歌手，可說是把華語歌曲帶進國際市場。由《超人主題曲》、鋼之鍊金術師的《不死傳說》及《孤勇者》，Eason再次擔任跟動漫結緣，他也直言，「對啊，跟這些動漫、超現實英雄故事歌緣份沒斷過，但我又沒想太多，覺得很榮幸，能把中文歌推向愈來愈大的聽眾群，是我的運氣和福氣及緣份，一切剛剛好，到我走到這階段，人生有經歷之後唱《這樣很好》，只覺很感動。」《這樣很好》已於音樂平台上架，MV於今晚(7日)18:50 於 Eason官方 YouTube平台首播。《奧術》第二季則於本周五(9日)在Netflix上線。

漆黑海洋獨自飄進 《奧術》第二季另外21首插曲，分別由世界各地不同的傑出歌手演釋，包括Imagine Dragons、 d4vd、Stray Kids及Emily Armstrong (Linkin Park 新主唱)等，陣容頂盛，Eason則主唱中文版主題曲，他形容歌曲予人在漆黑海洋一個人飄進之感，「像是經歷很多事後，得到一絲平靜，所以最好是戴上耳機，放鬆整個人，放下工作才去聽這首歌。當然連MV有畫面，會更深領悟這首歌的意思。當中歌詞講到與自己靈魂和解，告訴我們在這個充滿內耗的成人世界，只有回到孩子的模樣才能夠將自己釋放。每個人都可以卸下『大人』的面具，一直當一個小孩，『這樣』也『很好』這一點最令我動容。這首歌不僅是寫給劇中的Isha，也寫給過去、現在、未來的無數個正在尋找自己的『Isha』。」