陳奕迅現身澳門續約環球唱片 19年來歌曲串流播放率破750億

環球唱片假澳門威尼劇場舉行陳奕迅最新專輯《CHIN UP》及續約環球唱片發布會，邀請全亞洲傳媒及近千歌迷一同參與，慶祝雙方長達19年的攜手同行，盼繼續開啟精彩紛呈的音樂篇章。 記者會於中午開始，先是由培正小學的一班小朋友演繹Eason與環球19年來合作的金曲，繼而環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅（Timothy Xu），陳奕迅經紀人甘菁菁（Lisa Kan）及Eason，在現場近千人見證下，與陳奕迅一同舉行了簡單而隆重而的簽約儀式。環球音樂公司多個主要國際市場的管理層也到澳門發布會現場，表達對陳奕迅的祝賀與支持，更送上一幅中國式的水墨畫，上面寫上「七百五十億」數字，這是Eason由簽約環球至今，數位平台上的串流累積播放率。

發行全新專輯 Eason時隔五年推出的全新個人專輯《CHIN UP!》於10月27日正式發行，專輯收錄八首新作，全張專輯由林家謙作曲，編曲部分則由李榮浩、林家謙操刀。Eason表示，希望通過這張專輯，為正在經歷人生跌宕起伏的人們注入能量與活力，鼓勵人們振作精神直面未來。這張專輯的先行曲之一《人啊人》，這首歌早前已獲得了第34屆金曲獎最佳詞作者獎，在騰訊音樂集團主辦的第一屆浪潮音樂獎中更獲得年度歌曲大獎。今日，陳奕迅新專輯中的作品《社交恐懼癌》的劇場版MV首播放，驚喜出現國際影帝梁朝偉參演，偉仔出場全場嘩然，掌聲不斷。 有份參予專輯作曲、編曲、寫詞的李榮浩，今次亦有拍上短片祝賀，影片中李榮浩表示 : 「這張專輯，我跟Eason及林家謙，經過一兩年時間，於網上群組中溝通，最後終於面世。今次是一次非常特別的合作，我參與了編曲、作詞、甚至第一次參予了混音的工作，過程很難忘，也很開心。我祝福這張新專輯會成為大家熱愛及喜歡的作品，也祝福專輯大賣，其實大賣這個也不用我祝福了，一定大賣吧。」

陳奕迅表示：「這張專輯的制作歷時四年，真實地記錄了這四年間我感受到的心路歷程，希望在經歷人生跌宕起伏的大家能透過我的歌曲注入能量與活力，鼓勵大家振作精神，用CHIN UP精神面對未來！我向這張專輯的聯合制作人林家謙和李榮浩獻上最真摯的感謝，他們還為這些美好的旋律制作了精彩的編曲。還要感謝我親愛的朋友、真正的傳奇，梁朝偉先生，在《社交恐懼癌》MV中的驚喜表演。回顧與環球唱片這19年間珍貴的點點滴滴，這是一段難忘的旅程，這一路走來的每一步都讓我心懷感恩。繼續前行！我無比期待未來將創造更多美妙的回憶。我們會繼續突破界限，一如既往，keep the CHIN UP！」 現場Eason請來MV導演跟大家分享今次MV拍攝過程，他表示2021年疫情期間，錄好《社交恐懼癌》這首歌後，2022年4月份籌劃MV拍攝，MV中梁朝偉飾演一個開鎖工人，為被關在門外的社恐代表Eason開鎖，據知當日拍攝的所有造型設計由偉仔自己一手包辦，藍色制服效應，讓不少人覺得重現了《重慶森林》中的影子，開鎖後萬人迷偉仔用一個OK手勢，招牌親切笑臉作結，電暈不少影迷。