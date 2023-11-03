陳奕迅現身澳門續約環球唱片 19年來歌曲串流播放率破750億

環球唱片假澳門威尼劇場舉行陳奕迅最新專輯《CHIN UP》及續約環球唱片發布會，邀請全亞洲傳媒及近千歌迷一同參與，慶祝雙方長達19年的攜手同行，盼繼續開啟精彩紛呈的音樂篇章。
記者會於中午開始，先是由培正小學的一班小朋友演繹Eason與環球19年來合作的金曲，繼而環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅（Timothy Xu），陳奕迅經紀人甘菁菁（Lisa Kan）及Eason，在現場近千人見證下，與陳奕迅一同舉行了簡單而隆重而的簽約儀式。環球音樂公司多個主要國際市場的管理層也到澳門發布會現場，表達對陳奕迅的祝賀與支持，更送上一幅中國式的水墨畫，上面寫上「七百五十億」數字，這是Eason由簽約環球至今，數位平台上的串流累積播放率。
發行全新專輯
Eason時隔五年推出的全新個人專輯《CHIN UP!》於10月27日正式發行，專輯收錄八首新作，全張專輯由林家謙作曲，編曲部分則由李榮浩、林家謙操刀。Eason表示，希望通過這張專輯，為正在經歷人生跌宕起伏的人們注入能量與活力，鼓勵人們振作精神直面未來。這張專輯的先行曲之一《人啊人》，這首歌早前已獲得了第34屆金曲獎最佳詞作者獎，在騰訊音樂集團主辦的第一屆浪潮音樂獎中更獲得年度歌曲大獎。今日，陳奕迅新專輯中的作品《社交恐懼癌》的劇場版MV首播放，驚喜出現國際影帝梁朝偉參演，偉仔出場全場嘩然，掌聲不斷。
有份參予專輯作曲、編曲、寫詞的李榮浩，今次亦有拍上短片祝賀，影片中李榮浩表示 : 「這張專輯，我跟Eason及林家謙，經過一兩年時間，於網上群組中溝通，最後終於面世。今次是一次非常特別的合作，我參與了編曲、作詞、甚至第一次參予了混音的工作，過程很難忘，也很開心。我祝福這張新專輯會成為大家熱愛及喜歡的作品，也祝福專輯大賣，其實大賣這個也不用我祝福了，一定大賣吧。」
陳奕迅表示：「這張專輯的制作歷時四年，真實地記錄了這四年間我感受到的心路歷程，希望在經歷人生跌宕起伏的大家能透過我的歌曲注入能量與活力，鼓勵大家振作精神，用CHIN UP精神面對未來！我向這張專輯的聯合制作人林家謙和李榮浩獻上最真摯的感謝，他們還為這些美好的旋律制作了精彩的編曲。還要感謝我親愛的朋友、真正的傳奇，梁朝偉先生，在《社交恐懼癌》MV中的驚喜表演。回顧與環球唱片這19年間珍貴的點點滴滴，這是一段難忘的旅程，這一路走來的每一步都讓我心懷感恩。繼續前行！我無比期待未來將創造更多美妙的回憶。我們會繼續突破界限，一如既往，keep the CHIN UP！」
現場Eason請來MV導演跟大家分享今次MV拍攝過程，他表示2021年疫情期間，錄好《社交恐懼癌》這首歌後，2022年4月份籌劃MV拍攝，MV中梁朝偉飾演一個開鎖工人，為被關在門外的社恐代表Eason開鎖，據知當日拍攝的所有造型設計由偉仔自己一手包辦，藍色制服效應，讓不少人覺得重現了《重慶森林》中的影子，開鎖後萬人迷偉仔用一個OK手勢，招牌親切笑臉作結，電暈不少影迷。
Eason現場又爆，原本還邀請了張學友演「看更」一角，幻想阿飛與阿基的經典重現，可惜因為疫情關係，改了好幾次期，學友最終不能演出。Eason問現場歌迷，大碟中最喜歡那一首歌，歌迷叫喊出不同歌曲名字，他聽後大笑：「你哋當我係一個超級市場，我喜歡當超級市場，只要你們選到自己喜歡的東西，聽歌後能有東西拿走就好！」至於得知自己19年來在環球，他的串流播放率多達750億，Eason自己嚇了一跳，反問：「嘩！？是不是真的？七百億？億？原來做我做了這麼多東西！這個數字應與多年來與我一起奮鬥的音樂人一起分享，多謝他們音樂路上的陪伴，成就我今天的成績。」環球音樂大中華區主席暨首席執行官徐毅（Timothy Xu）表示：「環球音樂與陳奕迅之間的長期合作關系，是我們這個行業最為看重的價值，即藝術家與唱片公司之間的深厚信任和相互成就。此次續約，再次佐證了我們雙方對於音樂品質以及長期合作夥伴關系的共同承諾。我很榮幸在這樣一個特別的時刻，見證這一合作的延續。我們將全力以赴支持Eason陳奕迅未來的音樂事業，共同在華語音樂乃至更廣闊的市場開創全新的成功。」
陳奕迅自2005年加盟環球音樂香港的新藝寶（CinePoly）廠牌，當年6月推出專輯《U87》，成為IFPI認證的香港地區年度最高銷量粵語專輯，並被《時代》雜誌評為年度「亞洲最值得購買的五張唱片」之一。這只是陳奕迅在環球音樂成功的起點，自《U87》以來，陳奕迅在環球音樂先後發行了22張專輯及EP，擁有154支冠軍單曲的驕人成績，在香港樂壇頒獎禮上屢創紀錄，曾十次獲得叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的男歌手金獎，更連續13年獲得十大中文金曲頒發最優秀流行男歌手大獎。陳奕迅還曾九次提名台灣金曲獎的最佳國語男歌手獎並獲獎三次，是該獎項的提名及得獎次數紀錄的保持者。