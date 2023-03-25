陳奕迅現身銅鑼灣吸引數百歌迷圍觀 同粉迷簽名握手有求必應

陳奕迅(Eason)為新歌《塵大師》在銅鑼灣設立「塵大館」，舉行一連兩天的快閃展覽。今日中午12點，Eason現身「塵大館」，為「塵大館」舉行開幕儀式，引來逾四百歌迷圍觀。幸得天公造美，在開幕儀式大約半小時，天清氣朗，讓歌迷可以跟Eason近距離小團圓，十分開心。到Eason離開二十分鐘後，天才開始黑及下雨，而大會亦一早安排了歌迷今早十一時領排隊籌，可以按時再回來館中打卡，所以歌迷也不必受風吹雨打，非常細心。

為塵大館即席揮毫

Eason到場時先向歌迷打招呼，並謂︰「嘩！好耐冇試過做這些活動，覺得自己好像返回剛出道時期，哈哈！」見對面馬路及街外也開始圍滿人，Eason 不停提大家小心車輛及注意安全。接著他又說道，「哎也，有啲怕羞，同大家好近，但係又好開心好開心見到大家，好彩冇落雨, 好多謝你哋。」有歌迷狂叫「我帶埋個仔來見你呀」「我鍾意你十幾年啦」等等，七嘴八舌令吹臣也回應不及。

之後他為「塵大館」親手題字作開幕儀式，「等我諗下寫咩，係咪為佢加持比啲好運？哈哈....咁希望入嘅朋友都可以拿到好運帶回家啦！」然後他邊寫邊道，「 我哋做人其實梗係『係咁咦』最開心，哈哈哈！」題下「係咁咦」三個大字後，再高舉給歌迷拍照留念，現場幾百人歡呼及跟著他一起大叫「咦...... 」響遍整條街，氣氛非常歡樂。



